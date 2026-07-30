美职｜美斯世界杯决赛后唞10日 返回国际迈亚密复操

美斯在世界杯决赛后一直休息，但国际迈亚密今晨在社交平台分享照片，指美斯已经回到训练基地复操，但正式复出日期仍然未定。

决赛后在家乡罗沙里奥休息

阿根廷球王美斯在世界杯领军杀入决赛，但最终以0：1不敌西班牙饮恨。美斯事后发文指「这个伤口，需要很长的时间才能愈合」。美斯在世界杯后，据指一直留在家乡罗沙里奥休息，与在世界杯期间曾经因病入院的父亲佐治等家人，共度家庭时光。

美斯回到国际迈亚密复操。国际迈亚密IG

美斯在世界杯决赛后仅休息了10天。国际迈亚密IG

美斯正式复出日期未定。国际迈亚密IG

在世界杯决赛后10天，美斯于今晨已经回到迈亚密国际复操。目前美职联已经开季，美斯在过去一周缺席了斗芝加哥火焰和CF蒙特利尔两场。另外，国际迈亚密已确认，他与阿根廷队友迪保罗，都不会参战明星赛。

贺约斯：不急于让美斯复出

主帅贺约斯在斗芝加哥火焰的赛后，表示不会急于让两人复出：「我们希望他们只有在真正准备好、完全恢复后才回到球场。世界杯整整50天都承受著巨大压力，并经历了密集赛程。」国际迈亚密下一场是将于周六，主场迎战哥伦布机员。