英超｜阿迪达称引援积极进行中 「盼领军迈向另一层次」

阿仙奴来季力争卫冕英超，以及冲击各大奖杯。领队阿迪达表示球队引援步伐未停止，希望将领军迈向「另一个层次」之余，并暗示很快再有新收购。

「兵工厂」今夏已经以3600万镑收购佐利斯，并免费收购新门将美斯利亚，去季借将轩卡派斯亦已永久转会阿仙奴。但阿仙奴今夏仍未有重磅新援；早前一度传出研究收购皇家马德里的云尼斯奥斯祖利亚，另外对于马德里体育会的祖利安艾利斯感兴趣，并瞄准纽卡素的般奴古马雷斯，但目前仍未落实上述任何一项重磅交易。

阿迪达希望带领阿仙奴去到另一层次。法新社

添姆暂时离开训练营，回到伦敦参与康复行程。法新社

佐利斯周四才加盟阿仙奴。阿仙奴X

就着今夏引援，阿迪达向球迷派定心丸：「很多事情正在发生。从班主、董事会、体育总监到我自己都知道，希望把球会带到另一个层次。这代表我们需要更好的阵容、更出色的球员⋯⋯希望很快，我们就能把这些事情变得非常具体。」

添巴暂离训练营

阿仙奴正于在西班牙基罗纳集训，准备周六的季前热身赛。其中，守将祖利安添巴因伤离开训练营，但根据《天空体育》报道，添巴是回到伦敦参与预先计划好的康复行程。添巴自3月起受腹股沟伤患困扰，缺席去季最后两个月的英超赛事，直至欧洲决赛才以后备身份上阵复出，但在荷兰的世界杯集训营因为这个伤患退队。