宾福特宣布与佐敦轩达臣达成协议，双方提前解约；这名36岁英格兰国脚势将加盟车路士。轩达臣感谢宾福特给予他重返英超的机会，并感谢球会上下和球迷的爱戴。

车路士希望为年轻阵容增添经验，将接连签入韦碧克和轩臣。其中，宾福特宣布与轩达臣达成解约协议，让他正式离队、为加盟车路士做准备。轩达臣正与车路士就免费转会商谈；意大利转会专家罗马诺在社交媒体X称，佐达臣将与车路士签约2年。

车路士新一季由沙比阿朗素领军，今夏大举扩军。路透社

轩达臣感谢宾福特给予重返英超的机会。法新社

轩达臣与宾福特提早解约。法新社

「感谢宾福特给予重返英超机会」

轩达臣接受宾福特官方访问时表示：「我怀着满满的感激离开宾福特，感谢球会给予我这次机会，也感谢自第一天起，球会对我和我的家人给予的支持与照顾。能够重返英超对我来说非常重要，宾福特给了我这个机会，我永远都会心存感激。」

这名36岁英格兰中场是新特兰青训出身，于2011年转投利物浦效力12季，之后离开英超前往沙特阿拉伯，效力当时由谢拉特执教的伊蒂法克。轩达臣在一季之后转投阿积士，于去季重返英超加盟宾福特签约两年。如今轩达臣与宾福特提早解约。

轩达臣形容宾福特是特别的球会，「充满雄心、持续进步。球会上下都是优秀的人，无论是班主、管理层、教练团、球员，还是职员，这都是我的荣幸。最后，我最想感谢的是球迷。他们始终如一地支持球队」。