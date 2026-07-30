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意大利｜文仙尼为3年前离队道歉 「像失去一生挚爱」

足球世界
更新时间：05:31 2026-07-30 HKT
发布时间：05:31 2026-07-30 HKT

意大利新帅文仙尼和新任技术总监云尼亚里亮相。第二度执掌意大利帅印的文仙尼，回忆3年前离队的情境，坦言与时任主席沟通有误最终离开，并为此致歉。

「3年前与时任主席缺乏沟通」

文仙尼于2018至2023年曾执掌意大利，领军夺得欧洲国家杯冠军，但于2023年离任。文仙尼如今再次带领意大利，他在今晨记者会主动谈及当年：「3年前发生的事情，其实是我和时任主席格拉维拿之间缺乏沟通。如果当时我们能够面对面谈清楚，结果一定不一样。」他强调意大利对他的重要，「失去它就像失去了一生挚爱」，并为当年离开道歉：「我感到非常抱歉。但命运以及马拿高给我再次证明自己的机会。我会努力带领国家队重返应有的位置。」

文仙尼曾带领意大利夺得欧国杯冠军。法新社
文仙尼曾带领意大利夺得欧国杯冠军。法新社
文仙尼再次执教意大利国家队。路透社
文仙尼再次执教意大利国家队。路透社
文仙尼和云尼亚里亮相记者会。路透社
文仙尼和云尼亚里亮相记者会。路透社

马拿高：当拿隆马撑任命文仙尼

不少意大利球迷对再度聘请文仙尼感到失望，认为球队是在走回头路。但这个任命除了获得意大利足协的全力支持，主席马拿高更透露球队上下力撑这次任命：「我昨日收到当拿隆马的短讯，写道『主席，多谢你，这正是全队和我本人想要的 』。」

文仙尼盼重建欧国杯冠军风格

文仙尼曾经带领意大利于2021年夺得欧国杯冠军，他希望再次建立踢出那支冠军队风格的球队：「现在这支球队拥有足够的实力，也有许多年轻天才，因此踢出精彩、积极的足球，就是我们的目标。我很清楚一定有人反对我。我会努力让球队踢出最好，让大家重新爱上这支国家队，也许有一天能原谅我当年所做的一切。」

至于云尼亚里希望让人们再次爱上足球，「让想我孙子一样、12岁的小孩看到意大利队出战世界杯，这是他们从未看过的」。长远而言，云尼亚里认为「需要在青年军层面开展，发展战术和个人技术，由打稳基本功做起」。

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