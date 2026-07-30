世界杯2026｜恩芬天奴为争议计划「拉票」 协会若支持可获4000万美元资助

FIFA日前公布拟将世界杯赛事部分股权出售予私人投资者，并成立新子公司的计划惹来各界强烈反弹。FIFA主席恩芬天奴为了争取支持，已去信旗下211个会员协会，表示只要支持计划即可获得4000万美元资助。

恩芬天奴亲函211个会员协会

FIFA的计划引来各界批评，包括UEFA发表声明炮轰，前FIFA主席白礼达和英国首相贝安德等亦发声批评。FIFA主席恩芬天奴面对争议，仍继续积极推动计划，根据《BBC》等报道，恩芬天奴已经去信旗下211个会员协会，表示只要支持这个备受争议的出售旗下主要赛事股权计划，每个协会将可获得4000万美元的资助。

FIFA拟将世界杯赛事部分股权出售予私人投资者。路透社

恩芬天奴致勉成员协会「拉票」。路透社

恩芬天奴与美国总统特朗普关系密切。路透社

根据《美联社》取得的信件，恩芬天奴写道：

作为FIFA主席，我有责任向各位会员，提出这类足以改变足球未来的重要机会。

如果各位支持这项计划，总值100亿美元的资金方案，将于2027年1月1日起启动，带领我们共同迈向下一个发展阶段。

如果各位希望维持现状并拒绝这项提案，我们仍将按照原有规划，把FIFA Forward发展基金扩充至27亿美元。

在本提案下，自2027年1月1日起的新资助周期内，每个会员协会最多可获得4000万美元资金支持。

各协会需于9月19日前表态

《BBC》的报道指恩芬天奴以9月19日为最后期限，要求各国足协表态支持该计划；若希望取得首笔2000万美元的资金，就必须在期限前接受方案。据指，恩芬天奴在公布计划前，甚至没有事先向所有8名副主席透露，而只是向部份人提及计划。

UEFA：FIFA不能利用足球让自己和朋友获利

在计划出炉后已经发声明批评的UEFA，周三再发声明表示：「今天我们得知，FIF已向各会员协会设下最后期限，要求支持其提案，否则将撤回一次性资金发放。这一点本身，就足以说明这项计划的本质。」UEFA又表示与众多持份者交流后，认为反对FIFA计划的声浪愈来愈大，「FIFA不能再利用足球，来让自己和朋友获利。我们完全可以用正确的方式推动足球发展。现在，是时候把国家足球协会、球会、联赛、球员以及球迷放在优先的位置」。