香港足球盛会2026｜曼城抵港掀热潮 无惧主力缺阵球迷苦候 科顿成「人气王」

「香港足球盛会2026」将于周六（8月1日）在启德主场馆拉开战幔，由曼城对战国际米兰。「蓝月亮」大军率先访港，于今日（29日）下午飞抵香港，随即掀起一股热潮。球队专车于下午约3时半抵达下榻的尖沙咀瑰丽酒店，大批球迷早已在酒店安排的等候区内夹道欢迎，气氛热烈且秩序井然。

曼城众将经历长途飞行，略显舟车劳顿的疲态，但下车时仍向现场球迷挥手致意，不过球员们并没有停留签名及合照便步入酒店，其后未有再离开。大约一小时后，现场球迷陆续和平散去，但仍有数名球迷坚持留守，期盼能再次捕捉到偶像的身影。

球迷体谅球员疲态 抱「平常心」撑场

由于今夏适逢美加墨世界杯，在国际足协（FIFA）强制休息21日的机制下，曼城今次香港之旅缺少了多名顶级球星，包括神锋夏兰特（Erling Haaland）、中场核心洛迪卡斯简迪（Rodri）等主力均无缘访港，但这无阻球迷的热情，其中英格兰球星科顿（Phil Foden）更成为万众瞩目的「人气王」。本地球迷陈先生在酒店外苦候两小时，他坦言对部分球星缺阵早有心理准备，一直抱「平常心」面对，并直言科顿已是他心目中「最Top」的球星，能见到他已非常满足。

曼城球员专属巴士抵达酒店片段，点击下方链接观看。

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大湾区球迷专程南下 齐撑「蓝月亮」

除了本地球迷，曼城访港的魅力更辐射至整个大湾区。来自深圳的王小姐特意带同球衣专程南下「追星」，她笑言虽然爱将基亚利殊（Jack Grealish）及鲁宾戴亚斯（Ruben Dias）等缺阵令人稍感沮丧，但「起码科顿来了，有一个就知足了」。她亦表示已购买31日的训练赛门票，期待在球场上欣赏偶像表现。

曼城球员下车片段，点击下方链接观看。

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而从广州赶抵香港的郑先生，虽然抵达酒店时球队已入内休息，但他依然保持乐观。他受访时直言：「遗憾总会有一点，不过也没关系，以后还有机会。」郑先生透露自己已买齐训练日及正赛两天的门票，期望在接下来的活动中继续追星：「我会再留意其他活动的安排，看有没有机会见到他（科顿），期待能索取签名甚至合照。」

曼城大军稍作休息后，将会全面投入操练，他们会先于31日下午进行公开操练，之后一日就会在启德主场馆与国际米兰合演大战，为香港今夏的足球盛会打响头炮。