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英超｜车路士买「熟男」添经验！与韦碧克达成两年协议有望下周到港会合大军

足球世界
更新时间：16:32 2026-07-29 HKT
发布时间：16:32 2026-07-29 HKT

车路士在新帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）接掌后，转会策略迎来大转变，为解决上季球队表现不稳及纪律涣散的问题，蓝狮锐意引入具备丰富英超经验的老将镇场。据英国媒体报道，车路士已与白礼顿达成协议，将签入35岁的英格兰前锋韦碧克（Danny Welbeck），双方将签署一份为期两年的合约。若体测及转会手续顺利，这位老牌神锋最快可于下周飞抵香港，参与香港足球盛会2026。

有望下周赴港撼祖云达斯

车路士目前正于澳洲悉尼展开季前巡回赛，首战以6:4击败西悉尼流浪者。球队本周末迎战热刺后，便会飞赴香港准备硬撼意甲劲旅祖云达斯。会方期望韦碧克能尽快完成体测并飞往亚洲，与大军会合。结束香港站后，蓝狮还将造访印尼及马来西亚，最后于8月15日返回主场迎战皇家苏斯达。

蓝狮克星补强锋线

35岁的韦碧克上季在英超宝刀未老，上阵37场攻入13球。自2020年加盟白礼顿以来，他各项赛事合共攻入51球，更成为「海鸥」史上的英超入球王。有趣的是，韦碧克堪称是「车路士克星」，过去7次对蓝狮合共交出5个入球及2次助攻；单是上季他便3次攻破车路士大门，包括在史丹福桥梅开二度。阿朗素此举可谓直接将心腹大患收归己用。

连斟老将稳定更衣室

除了韦碧克，车路士的收购老将行动仍在继续。在早前以800万镑出价收购利华古逊中场格列沙加（Granit Xhaka）被拒后，球队迅速转移目标，目前极度接近签下效力宾福特的36岁英格兰中场佐敦轩达臣（Jordan Henderson）。阿朗素期望这批经验丰富的「爸爸级」球员，能带领阵中年轻新星重回争标正轨。

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