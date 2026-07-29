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奥迪足球峰会｜拜仁对维拉劈价近3成7 球迷呻「减价都唔吸引」

足球世界
更新时间：16:50 2026-07-29 HKT
发布时间：16:50 2026-07-29 HKT

多支外国球队即将访港开展一系列热身赛，其中「奥迪足球峰会2026」，下周五由拜仁慕尼黑对阵阿士东维拉的强强对决，门票突发「插水式」劈价，引发球迷热烈讨论，相信与多名球星包括拜仁慕尼黑前锋哈利卡尼等，因战罢世界杯极可能不随队访港有关。

拜仁对维拉票价插水3成7

主办方虽然形容此举为「特别赞助商限时专属礼遇」，但外界怀疑是因世界杯国脚完赛需休假三星期，导致阵容不够吸引而影响销情。据报拜仁慕尼黑英格兰队长哈利卡尼（Harry Kane）、法国国脚后卫乌柏美卡奴（Dayot Upamecano）、法国翼锋奥利斯（Michael Olise），阿士东维拉英格兰中坚安斯干沙（Ezri Konsa）、前锋奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）等极可能不随队访港。而优惠后票价最大减幅是A类门票，由港币S2688减价大减$1000至$1688，票价足足插水3成7。

主力缺阵星光黯淡 球迷劈价仍不买账

面对门票大劈价，球迷依然不买账。不少网民不满主办方迟迟未有说明详细的访港球员阵容；而两队核心主力球星正处世界杯后的休赛期，极可能缺席，对今次访港球队的「卡士」持悲观态度。有球迷直言，若主力集体缺席，赛事形同「表演赛」，即使门票再折上折也不会购票。

比赛及优惠票价详情：

拜仁慕尼黑对阿士东维拉
比赛时间：2026年8月7日 (星期五) 晚上8时
比赛地点：香港启德体育园主场馆

A类门票 ：HK$1688（原价：$2688）
B类门票 ：HK$1388（原价：$2288）
C类门票 ：HK$1188（原价：$1888）

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