世界杯后遗症｜阿根廷球员马天尼斯、麦阿里士打犯众憎 返英国急请保镳看守大宅

阿根廷在世界杯准决赛绝杀英格兰，加上一众球员公然高举宣示法克兰群岛（马岛）主权的政治横额，彻底激怒了全英国国民 。这场政治风暴的余波已蔓延回英超赛场 ，据英国媒体披露，效力曼联的后卫利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez）及利物浦中场麦阿里士打（Alexis Mac Allister），因担心返英后遭到愤怒的英格兰极端球迷报复，紧急聘请私人保安公司，在其于英格兰的豪宅外进行 48 小时全天候巡逻，气氛极度紧张。

高举争议横额惹祸 两将大宅密锣紧鼓戒备

在阿根廷 2:1 击败英格兰的准决赛后，利辛度马天尼斯被拍到兴奋地拉起写著「Las Malvinas son Argentinas」（马岛是阿根廷的）的巨型横额，而麦阿里士打亦在身旁一同庆祝 。由于法克兰群岛主权问题是英国人最敏感的政治死穴，两人的举动随即在英格兰国内引发排山倒海的谴责 。为了确保人身安全，两人在大赛结束后，大宅外均有私人保镳及保安人员连续两天驻守巡逻，严防任何蓄意破坏行为 。幸好至今并未发生任何针对他们财产的恶意破坏 。据悉，曼联并未参与马天尼斯住所的保安安排，一切均由球员私人解决 。

红魔、红军球迷对英格兰国家队冷淡

事实上，两人效力的曼联及利物浦，其球迷群体向来对英格兰国家队不太热情，这或许是两人能稍微安心的原因 。利物浦看台上经常出现「我们不是英格兰人，我们是斯高斯人（We’re not English, we’re Scouse）」的横额 ；而奥脱福球场亦长期悬挂著「曼联大过英格兰（United > England）」的标语 。