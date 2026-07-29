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世界杯2026｜麦巴比公开信表示遗憾未能给国民更好结局 坦言要一段长时间恢复心情

足球世界
更新时间：13:15 2026-07-29 HKT
发布时间：13:15 2026-07-29 HKT

带领法国于刚结束的美加墨世界杯夺得殿军，个人创下连续两届世界杯夺得金靴奖纪录的法国队长基利安麦巴比(Kylian Mbappe)，经过两个星期的冷静后，周一于个人社交媒发表公开信，承认法国队世界杯之旅以令人心碎的方式结束，他会难过一段时间。他还指法国球迷或许应该得到一个更好的结局，而不是4强0:2输给西班牙，以及季军争夺战4:6惨败给英格兰。基巴比在公开信人感谢球迷的支持，承诺与队友会在未来的赛事，揭尽全力为法国争取锦标。

麦巴比声明全文如下：

这一个月充满了各种情绪。我们不断突破极限。身披法国战袍，我们感到无比自豪。最重要的是，我们充满热情：正是这份热情驱使著我们在球场上拼搏，也驱使著你们，无论你们是在家观看比赛，还是在看台上为我们加油。这就是我们共同经历的。一个不可思议的故事。

我们没能带回一座集体奖杯。这很令人难过，而且这种难过还会持续一段时间。我不会假装不在意。我很荣幸能赢得金靴奖，但如果能同时捧起世界杯，那意义会更加重大。或许我们本该给你们一个更好的结局。但我们并非总能选择故事的结局。但我们可以选择为之竭尽全力，而我们已经竭尽全力。

感谢我的队友们。如果没有他们的努力、他们的奔跑、他们的传球，如果没有从第一场比赛到最后一场比赛都激励著我们的精神，我不可能攻入这么多球。这份荣誉属于整个团队，也属于我。小时候，我梦想著参加世界杯。哪怕只有一次。如今，我已经参加了三次，赢得了一次，而今年，我更是荣幸地担任了国家队的队长。我永远不会忘记这一刻。

你们中的许多人熬夜到很晚，有些人甚至熬到了深夜，只为观看我们远在重洋之外的比赛。你们聚集在家里，在酒吧里，与家人朋友一起，在法国，以及更远的地方。还有一些人与我们一起在球场里，披著法国国旗。孩子们眼中纯粹的星星。来自不同背景、不同的男女，因为年龄分享这一刻的团结在一起。

你们从未停止相信我们。即使在最艰难的时刻，即使在我们最不配的时候，你们也从未停止相信我们。这个故事是由千百万人的双手共同谱写的，不仅仅是场上的十一名球员，而是所有人都怀著同样的热情。

我已经把我想说的话都告诉迪甘斯。他明白。感谢他，感谢他的全体工作人员，感谢物理治疗师、厨师、体能教练、司机，以及所有在幕后默默付出、不为人知的人们，没有他们，这一切都不可能实现。还要感谢在美国各地欢迎和支持我们的所有人。

足球的本质仍然是一项运动。一项我们非常认真对待的运动，一项我们毕生致力于精进的运动，但它终究只是一项运动，它仍然和我们最初开始踢球时一样：一个球，一个球门，以及入球的渴望。这就是它能将我们凝聚在一起的原因。

这届世界杯已经结束了，但故事仍在继续。还会有其他比赛，还会有其他夏夜和冬夜，我们会再次为了这场比赛而聚在一起，怀著同样不减的热情。我们的旅程远未结束。

谢谢你的一切！基利安麦巴比。

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