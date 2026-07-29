世界杯2026｜欧洲足协威胁杯葛世界杯 不满国际足协出售赛事股权

世界足球坛面临分裂！国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）正计划将世界杯赛事的部分股权出售予私人投资者，并成立新公司。此举引发欧洲足协（UEFA）极度不满，据报 UEFA 将于本周召开紧急会议，商讨杯葛世界杯的可能，两大足球巨头FIFA与UEFA之间的「战士」一触即发。

恩芬天奴疑为退休舖路

据《泰晤士报》披露，恩芬天奴正考虑一项高达 150 亿镑(约1570亿港元)的惊人交易，出售世界杯赛事的部分股权。更惹人非议的是，报道指恩芬天奴在 2031 年卸任 FIFA 主席后，有望出任该新公司的专员（Commissioner），预估年薪将高达 5,000 万美元(约4亿港元)。据悉，有关计划由投资银行摩根大通负责处理，并已咨询美国特朗普政府。国际足协随后亦发声明证实相关考虑。

破坏性超越欧超联

计划曝光后，足球界一片哗然。有消息人士向传媒形容此举为球坛的「核弹」，破坏力甚至比当年的「欧超联」风波更为恶劣。一直与 FIFA 关系紧张的 UEFA 对此强烈反弹，并发表严正声明炮轰：「这越过了足球管理机构绝不应跨越的底线。足球的灵魂和管治权绝非可交易的资产，何况谁能在财务上获益完全缺乏透明度。没有人是足球的拥有者，这绝不是 FIFA 可以拿来变卖的财产。」

UEFA今周开紧急会议

英国《天空体育》指出，UEFA 成员将于本周举行紧急会议，商议杯葛赛事的细节。若落实行动，意味著应届男足世界杯盟主西班牙，以及英格兰、法国等欧洲顶级劲旅将绝迹这项大赛；而最快受影响的，恐将是明年夏天于巴西举行的女子世界杯。据了解，英格兰足总事前对此计划毫不知情。

面对排山倒海的抨击，恩芬天奴辩称球坛需要建立新的商业架构，以确保资金在全球更公平地分配，强调这是「全球足球民主化」的一步。

不过，各界抨击依然不绝于耳。前 FIFA 主席白礼达(Sepp Blatter)直斥，恩芬天奴与美国总统的密切关系正严重损害足球。英国首相贝安德（Andrew Burnham）社交媒体发文谴责：「没有人有权出售我们的比赛。世界杯不是一件产品，足球属于球迷，从来都不容任何人变卖。」UEFA 主席施费林（Aleksander Ceferin） 5年前曾成功号召欧洲国家，抵制世界杯改为两年一届的计划，预料今次欧洲足协亦将联手「企硬」，全力阻止这项交易。