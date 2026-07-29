英超转会消息｜利物浦巴高拿情投意合卡在钱作怪 PSG企硬天价报价现「罗生门」

自今夏世界杯曲终人散后，利物浦在转会市场的扩军行动愈见积极，红军将巴黎圣日耳门（PSG）的法国国脚翼锋巴高拿（Bradley Barcola）锁定为今夏的头号目标。虽然球员本人对登陆晏菲路极具兴趣，但两间球会在转会费上仍存在巨大分歧，各路媒体对于红军的实际报价更是众说纷纭。

PSG企硬天价 报价传闻现「罗生门」

据悉，PSG视这位两届欧联得主为欧洲足坛最炙手可热的顶级瑰宝，并「企硬」高达1.7亿欧元（约15.19亿港元）的转会费。针对利物浦的还价，目前外界出现两套截然不同的说法。据红军权威自媒体《DaveOCKOP》独家披露，利物浦准备提交一份总值高达1.5亿欧元的巨额报价，报道更指巴高拿已与红军高层及主帅伊拿奥拿（Andoni Iraola）深入交流，并已倾妥个人条款。

然而，英国传媒《talkSPORT》却大唱反调，指出利物浦对巴高拿的内部估值仅约8,000万英镑（约9,300万欧元），双方目前仅属初步接触，谈妥条件之说实属言之尚早。该报道强调，红军管理层极度理性，绝不打算在溢价严重的市场中做「水鱼」支付过高费用。

拒绝续约留队 名宿直言「太贵」

尽管报价成谜，但巴高拿寻求离队的决心似乎相当坚定。法国《RMC Sport》透露，这位23岁法国国脚已明确拒绝与PSG续约，为今夏离队打开了大门。对于这宗潜在的天价交易，红军名宿尼高（Steve Nicol）在接受访问时直言不讳：「我很高兴球队看中他，他极具潜力且完美契合伊拿奥拿的战术。但问题是PSG索价太高，客观来看，他在星光熠熠的PSG阵中大多只担任后备，根本不配拥有这个天价标签。」