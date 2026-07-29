香港足球盛会2026｜曼城访港名单出炉 夏兰特洛迪缺席科顿领军 蓝月大军料今午抵港

「香港足球盛会2026」即将在周六（8月1日）于启德主场馆爆发，英超豪门曼城今日（28日）正式公布季前亚洲之旅的28人大军名单。由新帅马列斯卡（Enzo Maresca）领军的「蓝月亮」，全队已离开曼彻斯特机场起行，预计经过14.5小时航程后，预计于今日下午飞抵香港。名单中虽如外界预料缺少了挪威「神锋」夏兰特（Erling Haaland），但仍有英格兰国脚科顿（Phil Foden）、意大利门将当拿隆马（Gianluigi Donnarumma）等星将坐镇。

世杯休战期影响 夏兰特洛迪无缘东来

由于今夏适逢美加墨世界杯，在国际足协（FIFA）的强制休息21日的机制下，凡随国家队杀入16强或更后阶段的球员，均获准延迟归队。因此，一众球迷耳熟能详的名字，包括人气极高的夏兰特、勇夺世杯金球奖的中场大脑洛迪（Rodri）、法国新星卓基（Rayan Cherki）、葡萄牙铁卫鲁宾戴亚斯（Ruben Dias），以及高价加盟的艾利洛安达臣（Elliot Anderson）与尼高奥莱利（Nico O’Reilly）等，均一如预期未有随队。至于早前盛传会访港的基亚利殊（Jack Grealish）及奇云菲腊斯（Kalvin Phillips）亦告落选。会方补充，小部分出战世杯16强的球员稍后或会归队参与部分行程，但肯定不会在今日随大队出发。

科顿当拿隆马领军 世杯兵陆续报到

尽管星味稍减，但这支由马列斯卡初次督师的东来部队依然极具看头。多名无缘今届世杯的猛将，如英格兰中场科顿、意大利钢门当拿隆马、尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）及沙维奥（Savinho）将肩负起领军重任。同时，部分世杯兵在休假后亦已归队报到，当中包括高华锡（Mateo Kovacic）、华度尔（Josko Gvardiol）、雷恩达斯（Tijjani Reijnders）、安东尼施美安（Antoine Semenyo），以及曾来港出战世杯外围赛的胡辛诺夫（Abdukodir Khusanov）。配合艾特诺尼（Rayan Ait-Nouri）、历高利维斯（Rico Lewis）及阿根廷小将艾捷维利（Claudio Echeverri）等，阵容依然保持极高竞争力，亦是新帅考察年轻球员的绝佳机会。

周六启德硬撼国米

「蓝月亮」大军半夜抵达后将稍事休息，随即为本周六（8月1日）晚上7时30分的重头戏「朝日啤酒杯」作准备，届时他们将在可容纳5万人的启德主场馆迎战意甲盟主国际米兰。完成香港站后，球队会转战韩国首尔，于下周三（5日）及周日（9日）先后与韩职明星队及西甲劲旅马德里体育会「拍跳」。

曼城亚洲巡回赛28人名单。曼城官方网站图片

附：曼城亚洲巡回赛28人名单

门将： 当拿隆马、毕迪尼利、麦斯查保、积克云特

后卫： 历高利维斯、华度尔、艾特诺尼、维陀雷斯、胡辛诺夫、麦斯艾利尼、麦富尼、巴夫韦治、轩达臣贺尔

中场： 科顿、高华锡、雷恩达斯、尼高干沙利斯、艾捷维利、柏加、森巴、希斯基、梅卡沙、麦卡度

前锋： 沙维奥、安东尼施美安、辛加尼、梅巴马、蒙加

