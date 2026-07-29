FIFA拟出售世界杯商业股权 UEFA炮轰：足球灵魂不是商品

国际足协（FIFA）宣布计划成立一间商业子公司，负责运营世界杯等主要赛事，并允许外部投资者购买少数股权。欧洲足协（UEFA）随即发表声明炮轰，直言「足球的灵魂和管治不是可以买卖的资产」。

这家名为FIFA Forward Enterprise（FFE）的新子公司，将整合FIFA的商业及赛事运营，包括世界杯和世界冠军球会杯。FIFA将继续作为全球足球管理机构，并保留FFE的多数股权。

FIFA拟出售世界杯商业股权。法新社

FIFA的计划惹来UEFA批评。法新社

FIFA再惹来争议。法新社

出售股权筹集最多42亿美元

FIFA表示，通过成立新的商业子公司，未来4年有望为足球发展提供逾100亿美元的资金。根据这项提案，FIFA将通过向外部投资者，出售FFE少数股权，筹集最多42亿美元，FFE估值约为200亿美元。FIFA发言人表示，提案短期内将提交予211个成员协会及FIFA 37人理事会，后者将是唯一的最终决策机构。

UEFA：越过足球管理机构不应逾越界线

可是，UEFA发表声明炮轰这个计划，「这越过了足球管理机构，永远不应逾越的界线。UEFA对此极为重视，每个国家足球协会都应如此，每个持份者、包括球会、球员、球迷、政府以及所有关心这项运动未来的人，都应如此」。声明又指出：「足球的灵魂和管治不是可以买卖的资产，尤其是在毫无透明度、不知谁从中获益的情况下。我们都不是足球的拥有者，这不是FIFA可以出售的东西。」