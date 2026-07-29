世界杯2026｜古古列拿兑现承诺 迪拉富安迪捧杯纹上身

古古列拿曾经许下夺得世界杯的承诺，这名西班牙后卫在协助「狂牛军团」取得冠军后，证明自己言出必行。他在Instagram发文，大晒他的新纹身。

28岁的古古列拿之前曾表示，如果西班牙能够捧起世界杯冠军，他就会把主帅迪拉富安迪的样貌，纹在自己的身上。最终西班牙过关斩将，并于世界杯决赛击败阿根廷捧杯，迪拉富安迪赛后也曾笑言，希望古古列拿能遵守自己的承诺。

古古列拿助西班牙取得世界杯。法新社

古古列拿将迪拉富安迪纹在左手手臂。古古列拿IG

古古列拿兑现承诺。古古列拿IG

迪拉富安迪领军连取欧国杯及世界杯。法新社

古古列拿：承诺已兑现

古古列拿今晨在社交媒体发文，证明自己正式完成这项约定。他在自己的左手臂纹上图案，正是迪拉富安迪手捧世界杯奖杯的画面。古古列拿的帖文简短写道：「承诺已兑现。」他又并分享了自己纹身过程的短片。

古古列拿在世界杯期间，还带着妻子的睡衣作为幸运物。最终他在今届为西班牙出战全部8场比赛，并帮助球队完成7场不失球。古古列拿在球会生涯将展开新章，他早前由车路士转投西甲班霸皇家马德里。