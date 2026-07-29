西甲｜天空体育：云尼斯奥斯留皇马 将展新一轮续约谈判

根据《天空体育》的报道，云尼斯奥斯祖利亚今夏将会留在皇家马德里。报道指皇马无意出售这名巴西球星，并有信心双方将达成续约协议。

天空体育指云尼斯奥斯将会留在皇家马德里。法新社

皇马积极备战新球季。法新社

据指摩连奴将续以云尼斯奥斯为核心。法新社

早前有指云尼斯奥斯与皇马续约谈判陷入僵局，阿仙奴因此持续密切关注这名巴西国脚，并积极研究收购他。云尼斯奥斯与皇马的合约尚余1年，而根据《transfermarkt.com》他目前的市场价值达1.4亿欧元，若然续约不成功，到冬季转会窗云尼斯奥斯可与其他球会以自由身洽商，约满后免费离开。

摩连奴续以云尼斯奥斯为核心

报道指皇马新帅摩连奴十分欣赏云尼斯奥斯，希望他继续成为球队核心球员。皇家马德里今周将于云尼斯奥斯的经纪团队，展开新一轮的续约谈判，并希望推动双方完成签署一份新的长约。

云尼斯奥斯战毕世界杯后，目前仍在休假。至于皇家马德里早前已经开操，大部分一队球员仍未归队，但仍于今晨友赛以4：1击败Leganes。