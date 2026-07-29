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英超｜沙比阿朗素首演 车路士友赛6：4西悉尼流浪者

足球世界
更新时间：04:47 2026-07-29 HKT
发布时间：04:47 2026-07-29 HKT

沙比阿朗素执掌车路士首演旗开得胜。「蓝战士」凭祖奥柏度9分钟内连中三元，友赛以6：4击败西悉尼流浪者。

阿朗素今场排出4-2-3-1，但正选先派年轻球员为主，仅得艾达拉比奥约和利安戴纳有较多一队上阵经验。车路士虽然在7分钟由17岁的萨巴亚夫开纪录，但球队之后三度落后；西悉尼流浪者连入两球反超前，车路士凭达里奥艾素高于38分钟扳平2：2完半场。

祖奥柏度9分钟内连中三元。路透社
祖奥柏度9分钟内连中三元。路透社
沙比阿朗素首次督师车路士。路透社
沙比阿朗素首次督师车路士。路透社
车路士今场三度落后。路透社
车路士今场三度落后。路透社
车路士6：4西悉尼流浪者。路透社
车路士6：4西悉尼流浪者。路透社

祖奥柏度9分钟内连中三元

西悉尼流浪者于62分钟入球再领先3：2；沙比阿朗素在64分钟换上高尔彭马、祖奥柏度和艾斯达华奥等主力，两分钟后凭吉滕斯扳平。但车路士于78分钟第三度落后，惟之后就是祖奥柏度的表演时间，他先在80分钟于禁区内冷静破门，85分钟拉应彭马的传送撞射破网，89分钟一次角球攻势近门补中，在9分钟内完成「帽子戏法」。最终车路士以6：4击败西悉尼流浪者。

沙比：球队需学习控制比赛

阿朗素赛后表示球队阵容尚未完整，但今场具学习意义：「这场热身赛非常有价值，我们学到很多。有些时候我们确实很难找到解决问题的方法，而这正是我们需要经历的……在控制比赛方面，有不少值得学习的地方。」他认为球队面对高位逼抢遇到困难：「这样的情况，未来几乎每场比赛都会遇到。我相信，我们愈能在困难中找到解决方案，球队就会变得愈好。」

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