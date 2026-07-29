意大利选帅风波｜文仙尼回巢掌帅印 云尼亚里接替马甸尼任技术总监

意大利新帅任命，经过一轮混乱后终于确定。足协任命文仙尼第二度执掌国家队，云尼亚里则接替马甸尼出任技术总监。

任命派路遇阻 马甸尼履新16天后辞职

16天前，马甸尼和李安纳度分别上任意大利足总技术总监和顾问，首要任务是寻找接替4月离任的加度素的帅位。两人在两大名帅哥迪奥拿和安察洛堤拒绝接手后，推举派路接手。但由于派路与俄罗斯博彩公司的合作关系，令这任务遭到强烈反对，最终告终；马甸尼和李安纳度随后辞职。

文仙尼曾带领意大利夺得欧国杯冠军。法新社

文仙尼获意大利足协任命。路透社

文仙尼接掌意大利帅印。路透社

今晨，选帅风波终于告一段落。意大利足协任命文仙尼回巢，主席马拿高表示：「我相信，最适合担任国家队总教练的人选，就是文仙尼。」另一方面，云尼亚里将接替马甸尼，成为技术总监。

文仙尼曾领军夺欧国杯

现年61岁的文仙尼曾于2018年至2023年执掌意大利，期间领军夺下2020年欧洲国家杯冠军；意大利在该届决赛面对英格兰，法定时间连补时踢成1：1，最终在互射12码险胜夺标。但他率领意大利在2022世界杯欧洲区外围赛附加赛不敌北马其顿，随后于2023年8月辞职。至于今届，意大利在加度素带领下，同样于附加赛落败；意大利贵为四夺世界杯冠军，但已经连续3届无缘决赛周。