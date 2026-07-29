Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意大利选帅风波｜文仙尼回巢掌帅印 云尼亚里接替马甸尼任技术总监

足球世界
更新时间：03:59 2026-07-29 HKT
发布时间：03:59 2026-07-29 HKT

意大利新帅任命，经过一轮混乱后终于确定。足协任命文仙尼第二度执掌国家队，云尼亚里则接替马甸尼出任技术总监。

任命派路遇阻 马甸尼履新16天后辞职

16天前，马甸尼和李安纳度分别上任意大利足总技术总监和顾问，首要任务是寻找接替4月离任的加度素的帅位。两人在两大名帅哥迪奥拿和安察洛堤拒绝接手后，推举派路接手。但由于派路与俄罗斯博彩公司的合作关系，令这任务遭到强烈反对，最终告终；马甸尼和李安纳度随后辞职。

文仙尼曾带领意大利夺得欧国杯冠军。法新社
文仙尼曾带领意大利夺得欧国杯冠军。法新社
文仙尼获意大利足协任命。路透社
文仙尼获意大利足协任命。路透社
文仙尼接掌意大利帅印。路透社
文仙尼接掌意大利帅印。路透社

今晨，选帅风波终于告一段落。意大利足协任命文仙尼回巢，主席马拿高表示：「我相信，最适合担任国家队总教练的人选，就是文仙尼。」另一方面，云尼亚里将接替马甸尼，成为技术总监。

文仙尼曾领军夺欧国杯

现年61岁的文仙尼曾于2018年至2023年执掌意大利，期间领军夺下2020年欧洲国家杯冠军；意大利在该届决赛面对英格兰，法定时间连补时踢成1：1，最终在互射12码险胜夺标。但他率领意大利在2022世界杯欧洲区外围赛附加赛不敌北马其顿，随后于2023年8月辞职。至于今届，意大利在加度素带领下，同样于附加赛落败；意大利贵为四夺世界杯冠军，但已经连续3届无缘决赛周。

最Hit
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
01:17
熊本7.1级地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地壳现84厘米变形︱有片
即时国际
7小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
9小时前
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
突发
9小时前
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
影视圈
11小时前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
14小时前
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
社会
12小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
15小时前
熊本7.1级地震︱隔10年再爆7级强震 2016、2026两次灾害重点对比
熊本7.1级地震︱隔10年再爆7级强震 2016、2026两次灾害重点对比
即时国际
7小时前
黄翠如腹部微隆疑陀第二胎 内地惊喜撑老公萧正楠「孕味浓」 IG三十字爆真相
黄翠如腹部微隆疑陀第二胎 内地惊喜撑老公萧正楠「孕味浓」 IG三十字爆真相
影视圈
11小时前
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
影视圈
13小时前