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世界杯2026｜拒绝无数球会邀请只等国家队 施丹正式接掌法国终极梦想成真

足球世界
更新时间：21:10 2026-07-28 HKT
发布时间：21:10 2026-07-28 HKT

法国足总周二正式宣布由 54 岁的传奇巨星施丹（Zinedine Zidane）出任法国国家队新任主教练，接替在世界杯后离职的功勋主帅迪甘斯 。这也是施丹自 2021 年离开皇家马德里后，首次重返教练席 。这位 1998 年世界杯冠军英雄更在现场动情剖白，直言过去数年拒绝了无数球会的合约，完全是为了等待这个毕生唯一的梦想 ！

施丹：我眼里只有法国队

施丹在周二的发布会上与法国足总签署了一份为期四年的合约，他表示：「法国是我唯一渴望执教的球队，这就是我一直不接拍任何球会工作的原因。自从离开皇马后，我心中只有这个目标。当迪甘斯在 2025 年 1 月宣布他的决定后，翌日我便知道自己将要成为继任人。我和会长随即见面，并迅速敲定了合约 。」

传承「10号仔」进攻风骨

对于未来的建军大计，这位传奇中场大师展现出澎湃的进攻决心：「你们很快就会看到我的球风。我是踢 10 号位出身的，最能驱使我前进的就是入球。我在西班牙生活了 25 年，你们明白这对技术意味著什么。球员时代我是场上的领袖，现在我将会用我的经验在教练席上继续领军。1998 年与一众队友捧杯是我人生中最美好的事。虽然大家在表面上可能看不出来，但我内心极之激动和兴奋，我非常幸福 ！」

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