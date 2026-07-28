西甲｜云尼斯奥斯续约谈判跳草裙舞 拒绝原定日期向皇马报到

盛传被阿仙奴看中，合约仅剩最后一年的皇家马德里巴西翼锋云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior），在世界杯16强巴西出局后，原定于本周返回皇马展开季前集训。然而，据英国《每日邮报》最新披露，这位26岁的巴西巨星为了向会方施压，竟然采取强硬的「罢操」态度，拒绝按时向皇马大本营报到！此举不仅让新帅摩连奴（JoseMourinho）极度不满，更直接为一直对他垂青有加的英超盟主阿仙奴（兵工厂）大开方便之门！

「降薪才能留队」皇马企硬底线

云尼斯奥斯与皇马的合约将在明夏届满，双方在续约谈判上面临巨大鸿沟。据悉，云尼斯奥斯要求获得与当家球星基利安麦巴比（KylianMbappe）完全平起平坐的队内顶薪；但皇马态度极其强硬，表明除非他愿意降低薪酬要求，否则绝对不会与其续约，并随时准备好将他高价卖给阿仙奴。

为了向会长佩雷斯（FlorentinoPerez）示威，云尼斯奥斯决定拒绝报到。据报，双方博弈的焦点除了高达40万镑的周薪外，更涉及极其庞大的肖像权利益。云尼斯奥斯目前必须将高达50%的个人商业广告收入上缴给皇马；而他在今届世界杯期间手握多达15个跨国赞助，商业价值在巴西阵中仅次于尼马。

狂人摩连奴坚拒受威胁

面对云尼斯奥斯的「罢操威胁」，皇马展现出非同一般的冷酷与决断。昨日，皇马已准备好以1亿欧元（约8.5亿港元）的价格，从德甲RB莱比锡签入21岁的科特迪瓦新星翼锋恩迪奥文德（Yan Diomande）。这位与云尼斯奥斯同属RocNation经理人公司的超新星，正是摩连奴为了应对云尼斯奥斯一旦离队而提前准备的替补人选。