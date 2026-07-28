世界杯2026｜阿根廷输波输品遭全球围剿 主帅史卡朗尼发文死撑球员为「钢铁战士」

阿根廷在美加墨世界杯决赛不敌西班牙，赛后阿根廷的柏利迪斯及莫连拿等人失控动粗被指输波输品，遭到全球舆论与名宿们的疯狂炮轰，国际足协（FIFA）更就决赛后的暴力事件展开正式立案调查。阿根廷主教练史卡朗尼（Lionel Scaloni）周二（28日）首度打破沉默，于个人社交平台发表长文，非但没有对队员的野蛮行径致歉，反而极力死撑爱将，赞扬球员为「钢铁战士（Warriors）」，并狠批外界的批评是向球队泼冷水！

史卡朗尼：我的战士问心无愧

史卡朗尼在感言中，先向阿根廷国民致歉，遗憾未能蝉联冠军，但字里行间随即将焦点转向捍卫球员的尊严：「很抱歉未能为大家带回另一座奖杯、带来新的欢乐。但我希望大家记住这班球员在场上展现的一切，他们是我的『战士』。那种永不言弃、拼尽最后一滴血的态度，以及顶住那些『不了解我们的人』所泼来的冷水，这才是真正的奖杯！」

无视「暴徒」指控 称球员已付出所有

对于阿根廷队在决赛中大踢粗野防守，以及完场后向西班牙小将加维施袭的暴行，史卡朗尼只字不提。他坚称球队在极端艰难的环境下展现了极强的个性，奋战到了最后一秒：「我对我的教练团队、球员以及所有在背后默默付出的足协工作人员心存感激。」