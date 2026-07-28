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英超｜车路士买人转攻「爸爸级」老将 连斟轩达臣韦碧克

足球世界
更新时间：13:47 2026-07-28 HKT
发布时间：13:47 2026-07-28 HKT

车路士在新帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）接掌后，转会政策迎来180度的惊人巨变，由过去两年斥重金收购年轻潜力股，转为将目光放到经验丰富的「爸爸级」老将身上。据报车路士正积极斟介36岁的英格兰中场佐敦轩达臣（Jordan Henderson），以及白礼顿的35岁老牌前锋韦碧克（Danny Welbeck），誓要为年轻的更衣室注入铁血领袖魂！

看中轩达臣领袖风范

36岁的前利物浦队长虽与宾福特尚有一年合约，但双方已达成协议允许他以自由身离队，据报车路士目前在争夺轩达臣的战团中排在首位。阿朗素极度看重轩达臣的大赛经验与领导才能，加上他与刚以1.17亿镑天价加盟蓝军的英格兰队友摩根罗渣士（Morgan Rogers）份属好友，有助稳定军心。

事实上，轩达臣的领袖气质刚在美加墨世界杯再次得到印证。英格兰主帅杜曹（Thomas Tuchel）透露，在季军战以6:4击败法国前，正是轩达臣在酒店发表了极具感染力的赛前演说，成功激励全队拿下季军。

斟韦碧克、购沙加碰壁 阿朗素急需老将镇场

蓝军向「爸爸级」球员招手并非单一事件。据悉，车路士已开启与白礼顿的谈判，希望签下35岁的前锋韦碧克来增强锋线深度。此外，球会上个月更曾出价800万镑，试图向新特兰收购曾在利华古逊与阿朗素共事的队长格列沙加（Granit Xhaka），可惜遭黑猫一口拒绝。在沙加交易告吹后，轩达臣顺理成章成为阿朗素在中场稳定军心的头号替代人选。

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