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沙拿转会消息｜金钱分歧成致命死结！比锡达斯宣布放弃罗致沙拿

足球世界
更新时间：13:30 2026-07-28 HKT
发布时间：13:30 2026-07-28 HKT

埃及球王沙拿（Mohamed Salah）的转会谈判遭遇重大挫折！土超豪门比锡达斯（Besiktas）体育总监奥辛（Onder Ozen）日前正式向土耳其媒体证实，球会已彻底终止与这位34岁利物浦传奇的转会谈判。奥辛大爆内幕，指双方虽然进行过三次秘密会面，但在进入实质财政谈判后，沙拿的经理人团队狮子开大口，提出一系列极不合理且会破坏球会财政健康的条款。比锡达斯会长阿达里（Serdal Adali）企硬，宣布绝不再提价，令这宗转会交易流产。

经理人「搅局」令谈判陷入死结

34岁的沙拿今夏与利物浦达成共识，提前解约并放弃最后一年合约，以自由身离开效力多年的红军，比锡达斯随即向这名埃及射手打主意，希望将他带到土超。体育总监奥辛透露，双方起初的接洽相当愉快：「我们确实接触了沙拿，甚至为他量身订造了一套融资赞助模式。在讨论金钱问题前，我们双方见面了三次，一切都进行得非常顺利。」

然而，形势自7月21日起急转直下。奥辛指出：「自7月21日进入金钱谈判起，进展便慢了下来。对方的经理人团队开始提出一些令财政程序陷入死结的苛刻要求。我推测，像沙拿这样受人尊重的运动员，自己甚至可能对此毫不知情。」

比锡达斯企硬底线

由于对方的要价严重超出了比锡达斯的财政承受能力，比锡达斯决定斩缆。奥辛强调，球会绝对不会被对方当作水鱼任人宰割：「球会有自己的政策和底线，会长对此非常明确，绝不偏离。我们的最终报价已经摆在桌上，绝不会再开出新条件，因为我们不能损害比锡达斯的球会尊严。他们透露自己正与另一家球会接触，也许那里能满足他们的胃口。」

传沙拿已与美职联球队接触

据报，沙拿目前手握多份来自海外的优厚聘约，其中美职联的肯萨斯体育会（Sporting Kansas City）已向他开出了一份为期两年的超级合约。

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