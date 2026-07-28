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意大利选帅风波｜派路因涉俄博彩合约出局引爆大地震 马甸尼、李安纳度愤而辞职

足球世界
更新时间：13:11 2026-07-28 HKT
发布时间：13:11 2026-07-28 HKT

意大利国家队的选帅工作演变成一场摧毁性的政治与人事风暴 ！继传奇中场派路（Andrea Pirlo）因代言俄罗斯博彩公司「Fonbet」涉政治敏感而被踢出选帅名单后，事件在周一（27日）迎来核弹级大地震 。力荐派路出山、仅上任 16 天的意大利足协（FIGC）技术总监马甸尼（Paolo Maldini），因不满足协主席马拿高（Giovanni Malago）屈服于政治施压而愤怒「拉队走人」，与助手李安纳度（Leonardo）双双宣布辞职，令已连续缺席三届世界杯深陷低谷的意大利足球，管治架构在短短半个月内彻底崩溃 ！

政治审查「扣帽子」 派路阿联酋东家无情拆穿

现年 47 岁的派路本已极接近接掌帅印，但多名意大利政客指出，派路担任俄罗斯博彩公司代言人，与意大利在俄乌冲突中支持乌克兰的立场相违背，强烈反对由他执教 。虽然派路在 Instagram 发表声明，澄清该合约纯属商业和体育性质，并指是其任教美职（阿联酋）球队杜拜联（Dubai United）时的合约一部分，绝无政治立场 。然而，杜拜联老板 Sergey Lomakin 随即发表声明，无情戳破派路谎言，指合约中绝无强迫他代言博彩公司的条款，令派路诚信彻底破产 。

马甸尼不满政治干预体育 结束 16天足协生涯 

这宗争议直接惹怒了意大利足总技术总监马甸尼 。据悉，这位 AC 米兰传奇坚信派路是带领意大利走出 32 强「无冠」阴霾的完美人选，不满足协主席马拿高将体育决策与政治捆绑，愤而在上任仅 16 天后递交辞职信，与助手李安纳度一同拂袖而去 。

派路在声明中感性表示：「我非常感谢马甸尼和李安纳度对我的信任，我深知他们对意大利足球的热爱 。我很遗憾体育决定被迅速拉入公众舆论中。但我对意大利的爱，绝不取决于一个职位 。」

教练名单「重回起点」 文仙尼、干地成最后救命草

在安察洛堤、哥迪奥拿相继拒绝，派路又因丑闻被「拉下马」，甚至连管理层马甸尼也愤而离职后，意大利国家队的重建工作已完全陷入瘫痪，并回到了起点 。目前，意足总不得不重新考虑前主帅文仙尼（Roberto Mancini）以及干地（Antonio Conte） 。

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