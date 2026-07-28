世界杯2026·有片｜国际足协公布最佳入球 佛得角后卫轰破阿根廷膺「金球」

国际足协（FIFA）官方宣布，2026美加墨世界杯「最佳入球」（Goal of the Tournament）殊荣，由佛得角后卫薛尼卡巴尔（Sidny Lopes Cabral）在32强对阵阿根廷时轰入的一记超级远射夺得。这记技惊四座的「世界波」成功力压今届赛事众多精彩入球，当选官方最佳。

The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

薛尼卡巴尔世界波获得今届世界杯最佳入球。路透社

薛尼卡巴尔世界波获得今届世界杯最佳入球。路透社

薛尼卡巴尔世界波获得今届世界杯最佳入球。路透社

佛得角门将禾仙夏。美联社

佛得角创下队史最佳成绩，亦是首次晋身世界杯决赛周。路透社

这记入选金球出现在32强佛得角硬撼夺标热门阿根廷的加时阶段。比赛战至第103分钟，当时落后的佛得角倾力反扑，卡巴尔在左路得球后，在禁区外「突施冷箭」果断起脚，轰出一记精彩的烫射。皮球划出一道美妙弧线直飞龙门死角，阿根廷门将欲救无从。这记远射不仅角度极度刁钻，更在加时的生死关头帮助佛得角奇迹地扳平2:2。虽然最终无缘胜利，但佛得角在今届世界杯的黑马表现，已经赢得了很多人的尊重。