意甲转会消息｜史东斯自由身加盟国米签约至2028 告别英超 结束10年曼城生涯

英格兰中坚史东斯（John Stones）已同意加盟意甲班霸国际米兰。根据著名转会记者罗马奴（Fabrizio Romano）爆料，这名刚约满离开曼城的32岁守将，将以自由身转战意甲，双方将签约至2028年6月。

据报，史东斯与国米的合约不设续约条款，税后年薪约为400万欧罗。史东斯登陆圣西路后，将与前曼城队友阿简治（Manuel Akanji）故剑重逢；后者在上季（2025-26球季）外借国米后，今夏已正式获买断。

由名宿捷禾（Cristian Chivu）领军的国米今夏积极扩军，除了史东斯，球队已先后从布鲁日签入塞尔维亚国脚中场阿历山大史坦高域（Aleksandar Stankovic），以及从拉素罗致门将普域度（Ivan Provedel）。国米上季在捷禾执教首季即强势夺得队史第21座意甲冠军；而在前一季，球队更杀入欧联决赛，惜最终以0:5大败予巴黎圣日耳门。

曾和阿仙奴车路士传绯闻

曼城早于今年4月已宣布，史东斯将在今夏约满离队，结束10年「蓝月」生涯。据《The Athletic》报道，史东斯原本不乏英超买家，阿仙奴及车路士均对他虎视眈眈。其中阿仙奴因沙列巴（William Saliba）受背伤困扰，急需补强中坚位置；车路士亦希望引入即战力，但最终国米成功突围。

走出伤患阴霾 世界杯表现回勇

史东斯在刚过去的世界杯表现出色，助英格兰杀入四强。他在8场赛事中上阵5场，包括在八强对挪威踢足120分钟助球队晋级；对墨西哥一役，他亦在球队踢少一人的劣势下后备入替，稳固防线。在四强不敌阿根廷的赛事中，史东斯正选披甲几乎踢足全场，战至补时阶段被国米队长罗达路马天尼斯（Lautaro Martinez）射入反超2:1的一球后，才被前锋艾云东尼（Ivan Toney）入替。

事实上，史东斯近两季饱受脚部及大腿后肌伤患困扰，上季仅上阵18次，前季亦只踢了20场。他曾透露在2025年10月一度因持续的伤患萌生退役念头，如今在世界杯证明自己尚有余力，促成了这次转会。

回顾其曼城生涯，史东斯于2016年以21岁之龄由爱华顿加盟，迅速成为主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）麾下的防线核心。效力10季间上阵295次，狂扫6次英超、1次欧联（2023年）、5次联赛杯及3次足总杯冠军。国家队方面，他自2014年首秀以来上阵94次，出战3届世界杯及2届欧国杯，惟两次欧国杯决赛均铩羽而归。