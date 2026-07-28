英超｜拉舒福特回归曼联面临诚信危机 名宿促发「终极声明」向红魔死忠谢罪

英格兰前锋拉舒福特（Marcus Rashford）今夏回归奥脱福，引发了对球会的诚信问题 。此子过去 18 个月因与球会关系决裂，先后被放逐外借至阿士东维拉及巴塞隆拿 。如今，他即将结束外借生涯重返曼联，但前英格兰国脚格雷及传媒纷纷向他发出严厉警告，指如果「福仔」希望在卡域克麾下挽救自己的职业生涯，他必须向球迷及球会发表一份表忠声明，亲自交代当初背叛球会的真相，否则曼联死忠绝对不会买账。

24-25球季公开扭计求去

拉舒福特的曼联生涯在 2024-25 球季上半季跌入谷底，当时他被指在场上态度散漫、纪律差劲，更公开表态渴望离开曼联以迎接新挑战 。

这番叛逆言论至今依然是球迷心中的一根刺。知名电台《talkSPORT》主持人 Hugh Woozencroft 直言，在无法确认其百分之百忠诚的情况下，曼联绝不应轻易起用他：「拉舒福特当初亲口说想要新挑战。除非你能百分之百确定他现在已经完全承诺效忠曼联，否则，既然他上一次在队中时已经证明了自己毫无心肝，你凭什么相信他这一次会洗心革面 ？」

名宿格雷：必须交代离队借口与未来承诺

对于「福仔」极具争议的归队，前英格兰国脚格雷（Micky Gray）在节目中直言，拉舒福特必须拿出实质行动去平息民愤：「这里有几个关键。最重要的一点是，如果拉舒福特还想在曼联拥有未来，他必须立即发表一份『终极且极具分量』的官方声明。他必须向所有人清清楚楚地交代，他现在为什么渴望留在曼联，以及当初他为什么非要选择离开球会不可 ！这是他目前必须列为最优先处理的重中之重 。」

