港超联｜查理史葛相隔2年重返港超 以家庭为先决意回港

东区足球会周一在小西湾运动场举行季前发布会，宣布多位新加盟球员，其中有一位熟悉的面孔，查理史葛相隔2年再重返香港，他坦言今次重回香港的主要原因是以家庭为考量，亦希望可以长期地留在香港。

现年28岁的查理史葛出身自曼联青训司职中场。摄影：魏国谦

查理史葛相隔2年再重返香港加盟东区。摄影：魏国谦

现年28岁的查理史葛出身自曼联青训司职中场，2020年首度落脚香港，曾效力杰志和愉园，2024年完约后到海外发展，今次相隔2年后重回香港加盟东区，他受访时表示很高兴可以重回到香港，看到许多熟悉的人和环境，希望来季可以一切顺利，而提到下季的目标他表示：「我个人而言希望可以避免受伤，好好享受足球和这里的生活，团队而言当然希望可以尽全力帮助球队。」

查理史葛坦言今次重回香港的主要原因是以家庭为考量。摄影：魏国谦

而球队运动总监朱志光受访时透露，史葛早前有和他闲聊提到他太太有了二胎，并主动投出橄榄枝最终促成加盟，被问到今次回港是否以家庭为优先考量时，史葛坦言：「当然，我太太来自香港，她已经离开她的家人和朋友2年这是十分困难的，我从来都没想到她要跟我走遍世界，所以我觉得亦是时候作出基于家庭选择。」他也指出自己永远都以家庭为先。而被问及今次会否以长期留港时，史葛则表示足球的世界很难预料，过去我也想留下但最后也离开了，但今次也希望可以在香港安定下来。

记者/摄影：魏国谦