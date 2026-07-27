意大利国家队｜与俄博彩商合作惨遭「拉下马」 派路发声明澄清并无违法亦没有涉足政治

意大利国家队帅位争夺战惊爆具争议的戏剧性转折！在安察洛堤与哥迪奥拿相继拒绝「蓝衣军团」的邀请后，2006年世界杯夺冠功臣兼传奇中场派路（Andrea Pirlo）本已成为接掌帅印的顶头大热。然而，他近日却被爆出担任俄罗斯博彩公司「Fonbet」的全球代言人，并于今年5月亲赴莫斯科出席活动，除了触犯意大利境内「禁止博彩广告」的法律红线外，更在俄乌冲突的敏感时期触碰了政治底线，最终导致其主帅之梦彻底幻灭。面对排山倒海的舆论，派路周一（27日）在社交媒体发表声明澄清相关指控，坚称这只是一次纯粹的商业合作，绝不应被赋予政治色彩。

博彩代言与访俄惹公愤派路发长文喊冤

这宗重创派路名声的争议，源于他与俄罗斯最大博彩商「Fonbet」的代言合约。在意大利，任何形式的赌博宣传均属违法；而他在今年5月高调到访莫斯科，更在政坛与体育界引发轩然大波。面对丧失国家队帅位资格的惨痛代价，派路在Instagram上打破沉默：「这几天我怀著极度悲伤的心情，看著围绕我名字与执教国家队可能性的争论。出于对足协、机构及所有相关人员的尊重，我一直保持沉默，但现在我必须澄清。在我的球员和教练生涯中，我一向遵守所工作国家的法律和合约。这次饱受争议的专业合作，是我在阿联酋工作时签订的，纯属商业与体育性质，试图为其扣上政治帽子，是强行将我未曾表达过、亦不持有的信念强加于我。」

感谢马甸尼与李安纳度信任

派路亦特别点名致谢了亲自游说他的意足总高层：「我非常感谢马甸尼（Paolo Maldini）和李安纳度（Leonardo）对我展现的尊重与信任，我深知他们的专业，以及他们对意大利足球的热爱。我很遗憾，一次纯粹的体育选择，会如此迅速地被拖入一场公众猎巫之中。但请记住，我对意大利的爱，绝非取决于一份工作，这是我历史与身份的一部分。」