港超联｜雷仙奴、马卡雷拿加盟东区「攻」力大增 超sir盼更多年轻球员打出身价

港超联开季在即，东区足球会周一(27日）在小西湾运动场举行发布会，公布新加盟球员以及来季方向，球会体育总监朱志光则指球队未未有在成绩上定太多目标，但可以肯定的是东区会不断进步，而主教练吴伟超则希望今季可以有更多年轻球员崭露头角。

朱志光：东区会不断进步

上季东区在联赛中以第8名作结，足总杯则在决赛中不敌大埔，但仍以亚军作结，以一支升班球队而言这样的成绩可以「收货」，而进入到超联第二季东区更显野心，在发布会中以「承先启后，昂然向前」为主题，东区首席会长林世雄致辞时表示感谢各界去季的帮助，并指承先启后是希望可以更进一步深化地区连结，他亦预告除了本身的嘉年华外亦会再添加不同元素，他也表示希望可以开拓大湾区市场，吸引更多观众。另外新加入的球队联席主席高俊豪则指，希望可以推进东区在商业上的合作，进一步促进地区经济。

球会体育总监朱志光受访时透露班费与上年接近，维持在500万以上，而去年东区成功闯入足总杯决赛可惜不敌大埔失冠，对于下季朱sir则表示有当然最好，但也不会强求也没有特别定下季排名：「因为始终都过咗一年，都有针对不同不足之处去做改善，但有时足球就系，医到个头就医唔到对脚，所以今季都系要攞返个平衡对唔同嘅对手都有一个正常嘅发挥。」而对于冲击来季亚洲赛资格朱sir也指：「以一支第二年搞嘅球队真系冇咁大奢望，有啲球队搞左7，8年都未必接近到，我只系可以话东区会不断进步。」

超sir盼更多年轻球员可以打起

而今季东区引入多位猛将包括大埔射手马卡雷拿、卢卡斯，亦有九龙城射手雷仙奴等来投，朱sir对此则表示是经和主教练吴伟超讨论才引入不少进攻能力更强的前锋，超sir受访时亦透露是和朱sir讨论完，由朱sir去物色新球员，他更笑指：「朱sir可能都炒菜炒咗咁多年乜都攞过晒，咁就转去炒菜由我嚟炒菜，我都相信佢嘅眼光。」

而提到来季期望超sir则指主要都会希望多入点波，他提到去年东区失波是港超最少，但入球数反而偏少，但他亦明白如果要保持失波少亦有难度，超sir亦希望可以有更多年轻球员打出名堂：「上年啲人话保罗同艾里奥老，点知一个最佳龙门一个入到亚运啦，上年可能踢起咗几个老将，反而后生冇咁出彩，所以我今年对自己有个要求，今年见到好多有潜质嘅后生球员，我都定俾佢哋目标系可能2，3年后可以系中超立足。」

记者/摄影：魏国谦