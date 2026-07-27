英超｜特朗普「御驾」空降玩谢白礼顿！直升机压烂草皮「海鸥」被逼取消集训营

英超球会白礼顿的季前备战计划竟然遭到美国总统特朗普（Donald Trump）的「无情摧毁」！据英国媒体《The Athletic》披露，白礼顿原定于法国避暑胜地埃维昂莱班（Evian-les-Bains）进行的季前集训营，因早前举行 G7 峰会期间，被包括特朗普在内的多国元首直升机编队征用作临时降落场，导致球场草皮被严重撕裂破烂、形同荒地。白礼顿派遣专家视察后判定场地完全无法使用，被逼取消整个法国集训营，开季部署被打乱。

「皇家渡假村」变停机坪 草皮损毁严重无法复元

白礼顿原本计划于 7 月 23 日至 8 月 1 日期间，前往位于法国与瑞士边境的皇家渡假村（Royal Resort）展开为期十天的封闭式高强度特训，以备战即将开锣的新球季。然而，在 6 月中旬，该区举行了世界瞩目的 G7 领袖峰会。由于安全及后勤需要，峰会组织将白礼顿预定的训练草皮，征用作直升机的起降点。当时，运载著美国总统特朗普、英国首相施纪贤（Keir Starmer）及法国总统马克龙（Emmanuel Macron）等世界巨头的庞大直升机编队在此频繁起降。直升机引擎产生的巨大热风与沉重的机身压力，将球场的草皮连根拔起，压出无数深坑。尽管事隔一个月，球场的草皮依然无法及时复元。

取消与法乙球队友赛 逼留本土闭门操练

白礼顿日前派出先遣人员前往法国进行场地验收，结果令人大失所望，球会随即向场地合作方表达了强烈不满。由于草皮完全不符合英超级别的训练标准，白礼顿被逼取消了整个法国集训计划。

这次人祸更产生了骨牌效应，导致白礼顿原定与法乙球队安纳西（Annecy）的热身赛被逼宣告取消。海鸥军团只能留在自家的蓝星（Lancing）训练中心进行闭门操练及进行一场内部热身赛，备战效果大打折扣。

周日紧急转飞奥地利救亡 8月热身赛硬撼意甲双雄

为了挽救所余无几的季前备战时间，白礼顿已于周日（26日）紧急变阵，全队改为飞往奥地利进行备战训练营。虽然球会高层对外一致死撑，坚称这次「特朗普直升机风波」不会影响球队新球季的备战质量，但临场变阵无疑让教练团及球员疲于奔命。

根据最新的赛程，白礼顿将于 8 月 1 日友赛法甲的斯特拉斯堡，随后在 8 月 8 日及 15 日分别硬撼意甲双雄罗马及博洛尼亚。