英超｜阿仙奴挖角云尼斯奥斯面临「薪酬革命」支付破球会纪录的40万镑周薪

阿仙奴在今夏转会市场上密谋惊天巨动！据英国媒体披露，为了在来季成功卫冕英超，并冲击队史首座欧洲联赛冠军杯（欧联）锦标，领队阿迪达（Mikel Arteta）已将目光锁定在皇家马德里的巴西超级王牌云尼斯奥斯（Vinicius Jr.）身上。然而，要促成这宗世纪转会，阿仙奴除了要面对皇马新帅摩连奴（Jose Mourinho）的强力阻挠外，最大的障碍在于兵工厂必须彻底打破现有的内部薪酬架构，为云尼斯奥斯开出高达 40 万英镑（约 400 万港元）的破队史纪录周薪。

40 万镑周薪冠绝酋长球场

26 岁的云尼斯奥斯与皇马的合约将于 2027 年届满，目前他尚未同意签署新约，而他现时的周薪已高达 40 万英镑。若阿仙奴想吸引这位巴西天王过档，基本条件是必须提供一份双同甚至更高的超级肥约。这对于主帅阿迪达而言，无疑是一项艰难的「薪酬革命」。自 2019 年接掌帅印以来，阿迪达一直以铁腕手段整顿更衣室的天价高薪文化，曾果断清除了周薪超过 35 万镑的奥斯尔（Mesut Ozil）及奥巴美扬（Pierre-Emerick Aubameyang）。如今若为云尼斯奥斯大开绿灯，变相是打破了自己定下的规矩。

锋线大换血迫在眉睫

事实上，阿仙奴的薪酬红线已经开始松动。早前，阵中英格兰国脚前锋布卡约沙卡（Bukayo Saka）续约后，其周薪已大幅跃升至约 36.5 万英镑，成为目前的队内顶薪。为了留住这批结束了 22 年联赛冠军荒的夺冠功臣，阿迪达深知高薪合约已成无可避免的新常态。

随著李安度杜沙特（Leandro Trossard）离队，加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）与加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）亦陷入离队传闻，阿仙奴锋线急需世界级巨星坐镇。在早前拒绝以 1.17 亿镑(约12亿港元)天价与车路士争夺摩根罗渣士（Morgan Rogers）后，兵工厂目前的终极目标已锁定为云尼斯奥斯，或身价达 1.4 亿镑(约14亿港元)的 巴黎圣日耳门 锋将巴高拿（Bradley Barcola）。