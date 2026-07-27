英超｜基艾沙指利物浦上季夺欧联席位属走运誓在伊拿奥拿麾下浴火重生
更新时间：13:27 2026-07-27 HKT
发布时间：13:27 2026-07-27 HKT
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利物浦新帅伊拿奥拿（Andoni Iraola）领军在美国进行季前热身赛，首仗4:2击败新特兰，射入一球的意大利国脚翼锋费达历高基艾沙（Federico Chiesa），赛后开腔谈及上季的成绩，直言利物浦成绩不应如此，能夺得欧联席位纯属够运。他展望在新帅伊拿奥拿带领下，无论球队和自己都从新出发，希望可以浴火重生！
基艾沙：利物浦值得更多
现年28岁的基艾沙于2024年以1,000万镑低价从祖云达斯加盟，但在前主帅施洛麾下不受重用，去季联赛仅得一次正选。对于球队上季只取英超第5名，靠著欧洲评分制度惊险获欧联资格，基艾沙表示：「利物浦值得更多！两年前，我们还是英超冠军。去年，我们却差点跌出欧联席位，只能为了第五名苦苦挣扎，我们当时只是很幸运。上季是非常艰难和令人沮丧的，新球季我们必须在联赛和欧联中做得更好。」
拒绝回归意甲 转型中锋成奇兵
由于在施洛麾下长期枯坐板凳，外界盛传祖云达斯或科莫欲在今夏将其带回意甲。但基艾沙赛后高调向红军表忠，否认所有转会传闻：「此时此刻，我在利物浦非常开心。我热爱球会、热爱球迷，我正竭尽全力去争取机会，我现在脑海里只有利物浦。」
他更透露，新主帅伊拿奥拿与他的沟通完全专注于战术，并要求他转型担任中锋，而非他平日习惯的翼锋。今仗在禁区顶替中锋的基艾沙一击即中，足证转型初见成效。他期望在伊帅麾下可以浴火重生。
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