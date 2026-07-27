Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜基艾沙指利物浦上季夺欧联席位属走运誓在伊拿奥拿麾下浴火重生

足球世界
更新时间：13:27 2026-07-27 HKT
发布时间：13:27 2026-07-27 HKT

利物浦新帅伊拿奥拿（Andoni Iraola）领军在美国进行季前热身赛，首仗4:2击败新特兰，射入一球的意大利国脚翼锋费达历高基艾沙（Federico Chiesa），赛后开腔谈及上季的成绩，直言利物浦成绩不应如此，能夺得欧联席位纯属够运。他展望在新帅伊拿奥拿带领下，无论球队和自己都从新出发，希望可以浴火重生！

基艾沙：利物浦值得更多

现年28岁的基艾沙于2024年以1,000万镑低价从祖云达斯加盟，但在前主帅施洛麾下不受重用，去季联赛仅得一次正选。对于球队上季只取英超第5名，靠著欧洲评分制度惊险获欧联资格，基艾沙表示：「利物浦值得更多！两年前，我们还是英超冠军。去年，我们却差点跌出欧联席位，只能为了第五名苦苦挣扎，我们当时只是很幸运。上季是非常艰难和令人沮丧的，新球季我们必须在联赛和欧联中做得更好。」

拒绝回归意甲 转型中锋成奇兵

由于在施洛麾下长期枯坐板凳，外界盛传祖云达斯或科莫欲在今夏将其带回意甲。但基艾沙赛后高调向红军表忠，否认所有转会传闻：「此时此刻，我在利物浦非常开心。我热爱球会、热爱球迷，我正竭尽全力去争取机会，我现在脑海里只有利物浦。」
他更透露，新主帅伊拿奥拿与他的沟通完全专注于战术，并要求他转型担任中锋，而非他平日习惯的翼锋。今仗在禁区顶替中锋的基艾沙一击即中，足证转型初见成效。他期望在伊帅麾下可以浴火重生。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
01:00
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
政情
7小时前
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
影视圈
5小时前
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
18小时前
理大聚焦前沿人工智能技术 率14初创参展LEAP East 2026 拓中东机遇
教育资讯
38分钟前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
时事热话
3小时前
飞机工程公司男职员由6米高堕下，送院不治。梁国峰摄
00:34
赤𫚭角飞机工程公司男职员6米高堕下 送院不治
突发
1小时前
刘佩玥爆圈内流传「防狼名单」 点评三位男艺人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
刘佩玥爆圈内流传「防狼名单」 点评三位男艺人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影视圈
19小时前
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-26 14:19 HKT
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
生活百科
23小时前