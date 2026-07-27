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西甲｜PSG退出竞争 皇家马德里领先恩迪奥文迪争夺战

足球世界
更新时间：07:02 2026-07-27 HKT
发布时间：07:02 2026-07-27 HKT

恩迪奥文迪今夏成为各大豪门的争逐目标，其中法甲班霸巴黎圣日耳门（PSG）退出这场争夺战。根据《天空体育》的报道，皇家马德里在这场争夺战领先，对于签下这名科特迪瓦国脚愈来愈有信心。

PSG：转会费与薪酬要求完全不合理

《天空体育》称取得的PSG的声明，回应对迪奥文迪的争夺：「PSG今晚已正式撤回对迪奥文迪的兴趣，并停止所有报价。对方要求的转会费与薪酬待遇完全不合理，并扭曲了市场。PSG 不会违背球会理性财务管理，与维持阵容平衡的原则。」

摩连奴重返皇马，今夏积极增兵。路透社
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恩迪奥文迪成为各大豪门目标。法新社
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PSG退出争夺迪奥文迪。法新社
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另一方面，皇马正全力推动交易。报道指皇马此前曾为这名19岁新星，提出8540万镑的报价，但遭RB莱比锡拒绝；后者希望获得更高的转会费，才愿意放人。但报道引述消息指，皇马已经与迪奥文迪就个人合约条件达成协议。事实上，迪奥文迪原本更倾向加盟PSG，并曾与巴黎方面谈妥一份效力至2031年 的合约。不过，随着PSG正式退出竞争，皇马已成为最有希望完成这笔交易的球队。

除了上述两支球队，利物浦同样对迪奥文迪有兴趣，但他们不愿支付超过8500万镑的转会费，这令他们势与这名科特迪瓦国脚无缘。另外，阿仙奴和曼城继续关注迪奥文迪的动向。

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