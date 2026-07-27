C朗拿度进军电视剧界 监制及演出英国足球剧集

基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）准备征服全新舞台！这名球坛传奇将正式跨足电视剧制作，参与一部以英国足球世界为背景剧集，不仅担任监制，还将亲自参与演出。

「令人兴奋的新篇章」

C朗将从球场走进电视制作圈，推出全新电视剧《Day 1s》。他除了担任剧集的执行监制外，也将亲自参与演出。谈到这项新挑战时，Ronaldo 表示：「这对我而言是令人兴奋的新篇章，我也期待迎接更多新的挑战。」根据英国《太阳报》报道，《Day 1s》将以更贴近现实的方式，描绘英国足球世界，与近年像《Ted Lasso》这类偏向轻松幽默风格的足球作品有所不同。目前，剧集已经开始拍摄。

亨利将参与演出。法新社

C朗拿度进军电视剧界。法新社

C朗拿度准备征服全新舞台。法新社

亨利参与演出

除了C朗拿度，法国名宿亨利亦会参与演出。一名电视圈人士向《太阳报》透露：「这部作品很可能引发各大串流平台的激烈竞标。无论是幕后团队还是演员阵容，都堪称豪华，因此是高规格作品。对C朗而言，跨足戏剧领域也是令人意想不到的新尝试。」

《Day 1s》的故事聚焦于虚构足球经理人Stanley Dalton的世界。这个角色将由曾主演《Homeland》与《Billions》的英国演员Damian Lewis饰演。故事概念则来自真实足球经理人Darren Dein，而Dein同时是亨利的经理人。