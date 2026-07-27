意大利任命派路掌帅印遇阻 马甸尼或辞任技术总监

意大利足总积极寻找新帅，但过程并不顺利。在两大名帅拒绝接手后，技术总监马甸尼属意的旧队友派路，又因后者与博彩公司的合作关系而遭反对。据指马甸尼不排除辞去上任不久的技术总监一职。

马甸尼与派路在球员时代曾经合作。法新社

意大利任命派路遇阻，或令马甸尼选择辞职。法新社

派路与俄罗斯博彩公司合作，成为他接任意大利帅印的阻力。法新社

在哥迪奥拿和安察洛堤早前先后拒绝执掌意大利后，马甸尼和顾问李察纳一致推举派路成为国家队新帅，带领球队展开重建。当时，外界普遍认为足总公布这个消息，只是时间问题。

派路与俄罗斯博彩公司合作

可是，这次任命随后演变成政治议题，原因是派路与俄罗斯博彩公司Fonbet的合作关系。派路目前是阿联酋球队杜拜联（Dubai United）的主帅，曾有消息指派之所以与Fonbet签约担任全球品牌大使，是因为杜拜联的主席在相关企业集团中拥有大量投资。但班主Sergey Lomakin已发声明否认。

任命派路遇阻，令马甸尼亦受到影响。《La Gazzetta dello Sport》指出：「这绝对不是马甸尼预料到的情况，近几个小时所掀起的巨大风波，令他感到震惊。」报道又指马甸尼一向个性鲜明，作风果断，之前与AC米兰的合作时亦已展现。若然今次任命派路遇阻，马甸尼有可能因此辞职。