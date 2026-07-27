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世界杯2026｜丹尼尔奥莫拒接受艾耶拉道歉 「他在说谎」

足球世界
更新时间：04:32 2026-07-27 HKT
发布时间：04:32 2026-07-27 HKT

世界杯决赛赛后冲突余波未了，西班牙丹尼尔奥莫拒绝了阿根廷助教艾耶拉的道歉。他接受访问指，直言感受不到对方是真诚道歉，「因为他在说谎」。

艾耶拉被电视镜头拍到，赛后一手叉住艾历加西亚的颈部，一边挥拳击向丹尼尔奥莫。艾耶拉日前开腔指「只是推撞，绝对没有出拳」，但为自己的行为感到抱歉，又澄清自己是因为奥莫的说话而下意识反应。但丹尼尔奥莫对于艾耶拉的言论，并不收货。

莫耶拉向丹尼尔奥莫挥拳。影片截图
莫耶拉向丹尼尔奥莫挥拳。影片截图
艾耶拉早前向奥莫道歉。路透社
艾耶拉早前向奥莫道歉。路透社
奥莫表明不接受艾耶拉的道歉。路透社
奥莫表明不接受艾耶拉的道歉。路透社

「根本没有对他说任何话」

奥莫接受加泰隆尼亚媒体《Diari de Terrassa》访问时，回应艾耶拉说：「一个说自己感到抱歉，但又用『那是对某些言论的回应』来合理化自己出拳的人，显然并不是真的感到抱歉，因为他在说谎。我根本没有对他说任何话，所以他不需要向我道歉。」

这名巴塞隆拿中场又表示：「真正定义一个人的，不是犯错，而是有没有勇气以谦逊、诚实与尊严承认自己的错误。当我的孩子、家人，以及所有球迷观看比赛时，我希望他们能为我们的比赛方式、夺冠方式，以及最重要的、我们的行为感到骄傲。足球影响力巨大，是孩子和新一代的榜样，而这也代表着巨大的责任。」

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