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美职联｜美斯连续第二年缺席明星赛 今年获准免战

足球世界
更新时间：04:03 2026-07-27 HKT
发布时间：04:03 2026-07-27 HKT

效力国际迈亚密的美斯，去年因为缺席明星赛而被罚停赛1场。今年，刚战毕世界杯的美斯，将再次未能在明星赛献技，但今年将不会受处分。

去年缺阵被罚停赛1场

美斯去年同样入选明星赛，但在没有受伤下无故缺席，最终被联盟罚停赛1场；国际迈亚密当时解释，因为美斯和同样缺阵的佐迪艾巴，在过去36日作赛9场需要休息。今年，明星赛将于周二上演，美斯将会缺席但今次不会被罚。

美斯于7月19日战毕世界杯决赛。法新社
美斯于7月19日战毕世界杯决赛。法新社
美斯和迪保罗在世界杯决赛不敌西班牙。法新社
美斯和迪保罗在世界杯决赛不敌西班牙。法新社
美斯和迪保罗获准免战明星赛。法新社
美斯和迪保罗获准免战明星赛。法新社

联盟发声明指：「在2026赛季开始前，联盟与美职球员协会已达成协议，规定球员结束世界杯赛事后，各球会将与球员个别讨论适当的休息时间，以及恢复训练与比赛的时程。根据这项协议，迪保罗和美斯将获准免战明星赛。」

至少可唞21天

美职已经重燃战火，美斯和阿根廷队友迪保罗均在7月19日才战毕世界杯决赛，两人均未于开季两场上阵。而代表全球职业足球员的FIFPRO，去年已与FIFA达成协议，规定球员每个赛季结束后，必须享有至少21天的强制休息期。美斯和迪保罗因而获准免战明星赛。但今年明星赛仍有孙兴慜、汤马士梅拿等球星压阵。

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