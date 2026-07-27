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世界杯2026｜世杯欧联双重饮恨 名宿柏堤指哈利卡尼休想夺金球奖

足球世界
更新时间：11:00 2026-07-27 HKT
发布时间：11:00 2026-07-27 HKT

英格兰队长哈利卡尼（Harry Kane）虽然在上季为拜仁慕尼黑踢出职业生涯最疯狂的进球赛季，但随著「三狮军团」在美加墨世界杯4强战抱憾出局，他的金球奖（Ballon d'Or）美梦恐已彻底幻灭。阿仙奴名宿柏堤（Emmanuel Petit）日前公开大泼冷水，直指 32 岁的卡尼在欧联和世界杯的关键硬仗中隐形，叫他不用再争金球奖，更暗示西班牙的洛迪、拉明耶马或阿根廷队长美斯，都比他更有资格获奖。

数据刷爆却无大赛冠军

现年 32 岁的哈利卡尼上季在拜仁大杀四方，各项赛事上阵 51 场轰入惊人的 61 球，带领拜仁夺得德甲及德国杯冠军。然而，他在欧联4强和世界杯4强的关键战中，未能带领球队更进一步。柏堤毫不留情地指出，大赛失冠已直接宣告卡尼退出金球奖竞争：「哈利卡尼的金球奖机会已经玩完了。如果你只看德甲数据，那当然没问题，但在欧联和国家队，当争冠进入最艰难、最关键的时刻，我认为他彻底消失了。我不是想指责他，他确实尽了力也入了很多球，但他未能在这些大战中发挥决定性影响力。因此，他的排位已落后于其他人。」

力撑西班牙双星及美斯

剔除哈利卡尼后，柏堤认为刚夺得世界杯的西班牙成员才是金球奖的热门人选，并特别点名了决赛 MVP 洛迪（Rodri）及 18 岁神童拉明耶马（Lamine Yamal），同时亦提及在世杯轰入 8 球的阿根廷射手美斯（Lionel Messi）。
柏堤解释：「拉明耶马踢了一届伟大的世界杯，而洛迪无疑是今届赛事中最出色的球员。美斯也发挥出色，但他目前效力美职国际迈阿密。世界杯的份量超越任何球会锦标，但前提是你必须赢得冠军。我希望最终的评选是一次纯粹的体育决定，而不是一场商业游戏。」

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