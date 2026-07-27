Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联中场重组发动第三波 三大新猎物首选卡马云加

足球世界
更新时间：10:00 2026-07-27 HKT
发布时间：10:00 2026-07-27 HKT

曼联之前共花费8,200 万镑(约8.8亿港元)签入车路士新星安德利山度士（Andrey Santos）及阿士东维拉比利时国脚泰利文斯（Youri Tielemans）后，红魔鬼并未停下中场重组的步伐，据英国《卫报》最新披露，曼联已制定了一份包括皇家马德里中场卡马云加（Eduardo Camavinga）等三名顶级中场的新猎物清单，力求在转会窗关闭前完成第三波重磅引援，誓要为新球季打造钢铁中场。

曼联密谋截击卡马云加

在曼联的这份三人名单中，最引人注目的莫过于皇家马德里的 23 岁法国国脚卡马云加。据西班牙传媒报道，皇马新帅摩连奴为了筹集资金收购曼城中场大师洛迪，已准备将卡马云加挂牌套现，标价约 4,200 万镑(约4.3亿港元)至 5,100 万镑(约5.3亿港元)。虽然这位 23 岁球星倾向留在西甲，但其高性价比已吸引了曼联的高度关注。

富咸「长人」贝治 罗马干尼同列名单

除了卡马云加，富咸的挪威「高塔」辛达贝治（Sander Berge）亦是曼联的长期目标。他的身价同样维持在 4,200 万镑(约4.3亿港元)左右，其英超经验及强悍体格极受红魔青睐。名单上的最后一人则是意甲罗马的法国中场古亚迪奥干尼（Kouadio Manu Kone），罗马索价6000万欧罗(约5.3亿港元)成红魔买人的最大障碍。干尼今夏在法国世界杯大军中表现出色，亦是阿仙奴的目标，如今曼联加入竞争，誓要与死敌一决高下。

最Hit
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
政情
2小时前
台风「白海豚」最快周二生成，气象迷指「又强又大」或扑日本。
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
14小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
22小时前
独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁
12:31
独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁
影视圈
12小时前
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
生活百科
18小时前
港大校长张翔宣布2028年卸任 称盼重返实验室专注科研 「港大需要新领袖带领变革」
社会
7小时前
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
蔡楚辉摄
天文台早上9时15分取消黄色暴雨警告信号 红雨清晨一度生效 上午校及全日制学校停课
社会
4小时前
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
22小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
2026-07-25 18:30 HKT