英超｜曼联中场重组发动第三波 三大新猎物首选卡马云加

曼联之前共花费8,200 万镑(约8.8亿港元)签入车路士新星安德利山度士（Andrey Santos）及阿士东维拉比利时国脚泰利文斯（Youri Tielemans）后，红魔鬼并未停下中场重组的步伐，据英国《卫报》最新披露，曼联已制定了一份包括皇家马德里中场卡马云加（Eduardo Camavinga）等三名顶级中场的新猎物清单，力求在转会窗关闭前完成第三波重磅引援，誓要为新球季打造钢铁中场。

曼联密谋截击卡马云加

在曼联的这份三人名单中，最引人注目的莫过于皇家马德里的 23 岁法国国脚卡马云加。据西班牙传媒报道，皇马新帅摩连奴为了筹集资金收购曼城中场大师洛迪，已准备将卡马云加挂牌套现，标价约 4,200 万镑(约4.3亿港元)至 5,100 万镑(约5.3亿港元)。虽然这位 23 岁球星倾向留在西甲，但其高性价比已吸引了曼联的高度关注。

富咸「长人」贝治 罗马干尼同列名单

除了卡马云加，富咸的挪威「高塔」辛达贝治（Sander Berge）亦是曼联的长期目标。他的身价同样维持在 4,200 万镑(约4.3亿港元)左右，其英超经验及强悍体格极受红魔青睐。名单上的最后一人则是意甲罗马的法国中场古亚迪奥干尼（Kouadio Manu Kone），罗马索价6000万欧罗(约5.3亿港元)成红魔买人的最大障碍。干尼今夏在法国世界杯大军中表现出色，亦是阿仙奴的目标，如今曼联加入竞争，誓要与死敌一决高下。