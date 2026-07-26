英超｜佐利斯加盟阿仙奴两天即献助攻显身价 兵工厂3:0大胜米尔顿凯恩斯

刚以3500万镑加盟阿仙奴的希腊翼锋佐利斯（Christos Tzolis），于周六的季前热身赛首披兵工厂战衣即急不及待证身价。于一众世界杯国脚缺阵下，24 岁的佐利斯正选上阵开赛 10 分钟便送出精妙助攻，整场赛事表现亮眼，协助阿仙奴最终以3:0轻取英甲的米尔顿凯恩斯（MK Dons）。

佐利斯周四才加盟阿仙奴。阿仙奴X

佐利斯周四才加盟阿仙奴。阿仙奴X

佐利斯于周六热身赛首披阿仙奴战衣即有助攻。X

佐利斯只花10分钟交出助攻

刚从比利时布鲁日转投兵工厂的佐利斯，今仗获主帅阿迪达（Mikel Arteta）委以正选左翼重任，他不负阿帅所托，甫开赛 1 分钟便在禁区内妙传尼尔逊（Reiss Nelson），可惜后者的近射被对方门将神勇挡出。然而，这位 24 岁新翼的攻势并未停歇， 10 分钟他再次在左路发难并送出精准横传，协助尼尔逊在禁区内冷静破网为阿仙奴先开纪录，首披兵工厂战衣即交出助攻。上半场，佐利斯与意籍左闸卡拉费奥里（Riccardo Calafiori）在左路配合极其默契，多次撕破对方防线，更间接造就小将尼华尼利（Ethan Nwaneri）在半场结束前 6 分钟射入，将比数拉开至 2:0。佐利斯只花了半场，已经用表现向阿帅证明身价。

自由身新门将美斯利亚同演首秀

易边后，阿迪达大胆「大换血」，一口气作出了八个调动，派出极其年轻的阵容应战，仅留下门将阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）等三名正选。下半场第 59 分钟，阿仙奴今夏另一位免费签入的新门将美斯利亚（Illan Meslier）亦后备入替，迎来了其非官方首秀。比赛尾段，凭借小将奥尼尔（Ceadach O'Neill）接应妙传破网，阿仙奴最终以 3:0 锁定胜局。