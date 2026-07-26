英超｜皇马主帅摩连奴从中作梗 阿仙奴收购云尼斯奥斯受阻

据英国权威媒体《电讯报》及《The Athletic》最新披露，英超盟主阿仙奴密切关注皇家马德里巴西前锋云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）与球会的续约僵局，并获得球会管理层通过收购这名巴西射手的预算案。然而，皇马新任主帅摩连奴（Jose Mourinho）已明确表态强烈反对，并准备动用其绝对权力，强行阻止这位巴西球星离队。

阿仙奴高层全票通过收购行动

26 岁的云尼斯奥斯与皇马的合约将在明年夏天届满，面对这位巴西天王的续约谈判停滞不前，皇马管理层为了避免在明夏面临人财两空，倾向在今夏以巨额转会费将其出售套现。阿仙奴主帅阿迪达（Mikel Arteta）一直渴望在左路引入世界级进攻火力，球会高层亦已全面通过了这次收购预算，只等合适时机与皇马展开正式接洽。

摩连奴要求保留核心球员

然而，阿仙奴的如意算盘却被刚刚重返马德里的摩连奴彻底打乱。「狂人」今夏接替离队转投富咸的阿比路亚（Alvaro Arbeloa），再一次出任皇马主帅。据悉，摩连奴已向会长佩雷斯（Florentino Perez）表明，在迎来他回归的第一个球季前，阵中所有核心球员，包括云尼斯奥斯必须悉数留队，拒绝任何破坏球队骨架的转会交易。

摩帅与云尼斯奥斯关系备受关注

事实上，摩连奴与云尼斯奥斯之间的关系，在二次进宫前便已是舆论焦点。之前执教葡超宾菲加期间，当云尼斯奥斯在欧联大赛中遭到宾菲加小将普雷斯蒂安尼（Gianluca Prestianni）疑似种族歧视时，时任宾菲加主帅的摩连奴曾发表了极具争议的护短言论，遭到西班牙及巴西舆论的猛烈炮轰。