利物浦对新特兰(Liverpool vs Sunderland)｜利物浦季前赛损兵折将 后卫祖高美斯伤出

利物浦周六于美国的热身赛虽然以 4:2 击败新特兰，但阵中英格兰国脚后卫祖高美斯（Joe Gomez）开赛仅 8 分钟便因伤被逼退下火线。赛后，新帅伊拉奥拿（Andoni Iraola）面带愁容地直言，高美斯的受伤是最坏的消息，令原本已天残地缺的红军防线再度拉起警报。

高美斯开赛8分钟重创

开赛仅 8 分钟利物浦便惊传噩耗，高美斯在一次无球跑动中突然受伤倒地，随后痛苦地被换下。伊拉奥拿赛后表示：「今场最坏的消息无疑是祖高美斯在开赛初期便受伤。我们原本很高兴球队在过去的集训中没有损失任何球员，但很不幸，现在我们立刻失去了高美斯。我们必须等待详细检查，才能知道他的具体伤情。」

新援谢列美查基最后一场热身赛方可上阵

利物浦今夏已有法国中坚干拿迪（Ibrahima Konate）约满自由身转投皇家马德里，另一位年轻中坚利安尼（Giovanni Leoni）自去年 9 月十字韧带断裂后至今仍未康复。至于今夏斥资 5,500 万英镑从法甲雷恩签下的 20 岁的法国新星谢列美查基（Jeremy Jacquet），因上季尾肩部重创已多月没有比赛，预计要到美国行最后一场热身赛才能后备出场寻找比赛节奏；红军后防兵源问题令人担心。