美加墨世界杯决赛虽已落幕，但围绕「亚军」阿根廷在球场内外的暴力与政治风波依然未平息。国际足协（FIFA）早前高调宣布，将就阿根廷职球员在决赛输波后殴打西班牙球员的恶劣行径展开纪律调查之际 ，但FIFA 主席恩芬天奴（Gianni Infantino）向阿根廷足协主席泰比亚（Claudio Tapia）发祝贺信，大赞阿根廷展现了极致的专业精神；(FIFA)的处理手法被指「人格分裂」。

阿根廷传媒泄露祝贺信内容

恩芬天奴发给阿根廷足协主席泰比亚的信件主要内容：

「尊敬的总统先生，昨天，2026年7月19日星期日，在宏伟的纽约新泽西体育场，阿根廷队在与西班牙队的激动人心的决赛中，荣获2026年国际足联世界杯亚军。我谨再次向阿根廷足球取得这一重要新成就表示最诚挚的祝贺。」

「阿根廷队的出色表现也为本届世界杯的成功举办做出了决定性贡献，使其成为一场吸引了全世界数百万足球爱好者的盛事。请代我向所有为这一辉煌战绩做出贡献的人致以最诚挚的祝贺：球员们、主教练史卡朗尼、教练团和医疗团队，当然还有一路陪伴和鼓励球队的众多球迷。」

「这些胜利始终是持续努力、专业和注重细节的成果，也是对这项精彩运动的热情、投入和热爱的结晶。这一切都预示著一个充满希望的未来，毫无疑问，这将为阿根廷足球带来新的辉煌成就。」

决赛泊大门零射门 赛后动粗难言专业

阿根廷在决赛中「泊大巴」，法定时间90分钟没有一次射门 ；完场后，中场柏利迪斯（Leandro Paredes）及后备球员和职员更殴打西班牙的加维和艾历加西亚 ；领奖时，全队更拒绝观看西班牙捧杯并集体背对颁奖台 。球迷认为阿根廷如此行绝对配不上表现专业的赞赏，而恩芬天奴这封祝贺信件令国际足协偏坦阿根廷的说法更似层层 。