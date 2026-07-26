英超｜众星出席当拿隆马婚礼 夏兰特带领大玩维京划船

夏兰特再次证明自己是派对灵魂人物。他出席曼城队友当拿隆马的婚礼时，被拍到带领现场宾客大玩维京划船（Viking row），影片迅速在网路上疯传。

当拿隆马与交往多年的伴侣结婚。路透社

夏兰特与女友到场祝贺队友。路透社

多名球坛名人出席，为当拿隆马送上祝福。路透社

当拿隆马与交往多年的伴侣Alessia Elefante，在意大利举办盛大的婚礼。他在曼城的队友夏兰特与女友Isabel一同出席，文仙尼、马甸尼、东拿利、尼高路巴列拿等球坛名人均有出席。

其中刚庆祝完自己26岁生日的夏兰特，依旧活力十足。他站在舞台上负责敲鼓打拍子，一大群宾客则坐成一排，跟著节奏同步前后摆动，重现经典的维京划船。过程中，夏兰特一度笑到停不下来，甚至暂停节奏，亲自向一名一脸困惑的宾客示范这个庆祝动作，引来全场哄堂大笑。