英超｜众星出席当拿隆马婚礼 夏兰特带领大玩维京划船
更新时间：06:52 2026-07-26 HKT
发布时间：06:52 2026-07-26 HKT
发布时间：06:52 2026-07-26 HKT
夏兰特再次证明自己是派对灵魂人物。他出席曼城队友当拿隆马的婚礼时，被拍到带领现场宾客大玩维京划船（Viking row），影片迅速在网路上疯传。
当拿隆马与交往多年的伴侣Alessia Elefante，在意大利举办盛大的婚礼。他在曼城的队友夏兰特与女友Isabel一同出席，文仙尼、马甸尼、东拿利、尼高路巴列拿等球坛名人均有出席。
其中刚庆祝完自己26岁生日的夏兰特，依旧活力十足。他站在舞台上负责敲鼓打拍子，一大群宾客则坐成一排，跟著节奏同步前后摆动，重现经典的维京划船。过程中，夏兰特一度笑到停不下来，甚至暂停节奏，亲自向一名一脸困惑的宾客示范这个庆祝动作，引来全场哄堂大笑。
最Hit
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
2026-07-25 06:00 HKT
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
2026-07-24 11:30 HKT