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英超｜曼联欲购干尼嫌贵 或以拉舒福特当筹码求减价

足球世界
更新时间：06:35 2026-07-26 HKT
发布时间：06:35 2026-07-26 HKT

曼联今夏首要重整中场线，罗马的干尼成为主要引援目标之一。据报曼联或将拉舒福特加入交易成为筹码，以降低这名法国中场高昂的转会费。

罗马正受财政公平条例限制

干尼助法国以第4名完成世界杯后，正在休假。根据《La Gazzetta dello Sport》报导，罗马目前正受到财政公平条例（FFP）限制，严重影响引援计划，出售干尼将能为球队带来急需的资金，但「首都狼」坚持索价6000万欧元。目前包括曼联与沙特球会吉达艾阿里都已对这名全能中场感兴趣，但由于罗马索价过高，曼联暂时保持观望。干尼于2024年加盟与罗马，去季各项赛事上阵37次，贡献2入球3助攻，他与罗马的合约至2029年到期。

干尼引来多间球会的注意。法新社
干尼引来多间球会的注意。法新社
干尼刚为法国征战世界杯。法新社
干尼刚为法国征战世界杯。法新社
曼联或将拉舒福特加入交易谈判。法新社
曼联或将拉舒福特加入交易谈判。法新社

拉舒福特年薪远超罗马预算

报道指曼联为了缩小两间球会在转会费之间的落差，有可能将拉舒福特纳入交易谈判。拉舒福特去季由曼联外借巴塞隆拿一季，虽然合约包含买断条款，但这支西甲班霸在限期前没有触发条款，目前拉舒福特将会回到曼联。

然而，这宗交易的难度很高，其中一个问题在于拉舒福特的高昂薪资。据指他目前净年薪约为1100万欧元，远超罗马的预算。因此，若双方真的展开谈判，最可能的方式将是借用，而且曼联仍须负担相当大比例的薪资。根据《每日电讯报》指出，相关方案目前仍在内部讨论。

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