英超｜迪沙比告诫麾下 「若留热刺不开心都应离队」
更新时间：05:06 2026-07-26 HKT
发布时间：05:06 2026-07-26 HKT
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热刺去季由领队迪沙比在球季最后阶段上任救火，并在最后一场护级惊险成功。今季迪沙比明言麾下心态极重要，「在球队不开心的人都应该离开」。
贝华治被纽卡素、森林吼中
贝华治是热刺其中一名与其他球会拉上关系的球员，据报纽卡素和诺定咸森林等，均有意收购这名20岁瑞典国脚。迪沙比表示未来数天将与贝华治交谈，「为球会、为贝华治、为我自己，以及为所有人作出最佳决定」。而热刺目前正于新西兰备战热身赛，迪沙比在赛前表示：「我刚来到时就已经讲得很清楚，不想留在热刺的人、在这里不开心的人、不以留在这里为荣的人，就应该离开。」
迪沙比强调心态的重要性：「我希望球员能够为留在这里，感到骄傲和快乐，并带着强烈的动力走进赛场作赛。因为现在的足球，就算看看世界杯，你也会知道，动力就是决定胜负的关键。最大的动力，就是能够开心地留在同一支球队。」
迪沙比：至少再买两人
热刺今夏已经用了超过2亿镑买人，其中用了1亿签东拿利，8500万镑收购马迪奥斯费南迪斯。但迪沙比表示热刺引援尚未完成：「我认为转会工作还未结束。我们还需要再增兵数人，也许更多，也许不用那么多，但至少还需要两名球员。」
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