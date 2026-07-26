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40岁禾仙夏确定下一站 将加盟智甲高路高路

足球世界
更新时间：04:18 2026-07-26 HKT
发布时间：04:18 2026-07-26 HKT

佛得角门将禾仙夏在世界杯表现抢眼，以自由身加盟智利甲组联赛的高路高路，据报双方将签约18个月。

禾仙夏在世界杯的表现出色。法新社
禾仙夏在世界杯的表现出色。法新社
禾仙夏在世界杯一战成名。法新社
禾仙夏在世界杯一战成名。法新社
禾仙夏将加盟智甲的高路高路。法新社
禾仙夏将加盟智甲的高路高路。法新社

6月初宣布离开查维斯

40岁禾仙夏于6月初宣布离开葡甲的查维斯，成为自由身。原本还在思索去向，但他在世界杯左飞右扑令人印象深刻，包括带领佛得角首战赛和最终取得冠军的西班牙，球队最终在32强与阿根廷力战至加时仅负，但佛得角与禾仙夏的表现，成为今届世界杯亮点之一。

据报签约18个月

禾仙夏亦已经找到下一站。智甲球会高路高路在社交媒体发文：「欢迎你，我们正在等你。」高路高路体育会主席莫沙向传媒表示：「禾仙夏将成为高路高路的一员。未来几天，他会前往智利，接受必要的体测，之后将在主场正式亮相。」《ESPN》的报道引述当地媒体的消息指，双方将签下一纸为期18个月的合约。

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