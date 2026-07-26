Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜云尼斯奥斯与皇马合约尚余1年 阿仙奴研究收购可能

足球世界
更新时间：04:13 2026-07-26 HKT
发布时间：04:13 2026-07-26 HKT

阿仙奴今夏欲加强左路攻击力，据报皇家马德里的云尼斯奥斯祖利亚是目标之一。事源这名巴西国脚与「银河舰队」的合约进入最后一年，如果双方无法就续约达成协议，皇马可能协虑出售他。

云尼斯奥斯与皇马续约谈判陷僵局

一年前，皇马内部普遍认为完约云尼斯奥斯的续约只是时间问题，但如今双方仍未达成协议，据报这与云尼斯奥斯提出1500万欧元签约奖金有关；皇马不愿意接受这个条件。云尼斯奥斯一直公开表示希望留队，但若然他拒绝降低要求，佩雷斯或会失会耐性。另外，皇马同时积极推进多宗交易，包括恩迪奥文迪和洛迪。

云尼斯奥斯与皇马合约尚余一年。法新社
云尼斯奥斯与皇马合约尚余一年。法新社
云尼斯奥斯于2018年加盟皇马。法新社
云尼斯奥斯于2018年加盟皇马。法新社
云尼斯奥斯战毕世界杯后正在休假。法新社
云尼斯奥斯战毕世界杯后正在休假。法新社

阿仙奴续于左路补强

根据《The Athletic》的报道，阿仙奴认为云尼斯奥斯与皇马的续约谈判陷入僵局，因此正认真考虑收购这名巴西国脚的可能。阿仙奴今夏将杜沙特卖走，并以3400万镑从布鲁日收购佐利斯，但在「枪手」左路补强的计划尚未完成。

云尼斯奥斯战毕世界杯后，正在休假。他于2018年以逾6000万欧元的转会费，加盟皇家马德里。他为皇马于各项赛事上阵375场，入128球并贡献100次助攻。他在2024年的金球奖仅次洛迪，排在第2名。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00:56
台风红霞．持续更新︱9号信号生效 至少维持至今早7时 天文台：视乎风力考虑改发八号信号
社会
10小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
10小时前
谢贤离世丨谢霆锋罕流男儿泪 丧父后首开演唱会哽咽唱〈谢谢你的爱1999〉：再见不会是永远
01:55
谢贤离世丨谢霆锋罕流男儿泪 丧父后首开演唱会哽咽唱〈谢谢你的爱1999〉：再见不会是永远
影视圈
7小时前
台风红霞交通消息持续更新。
台风红霞‧交通消息｜九号风球生效 港铁早上露天段列车服务暂停 高铁部分车次恢复行驶
社会
2小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
23小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
台风红霞｜9大必做家居防风措施 冷气机易成渗水位 专家教路用一物急救 附消防处爆窗应对
台风红霞｜9大必做家居防风措施 冷气机易成渗水位 专家教路用一物急救 附消防处爆窗应对
家居装修
10小时前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
20小时前
「未来百亿新抱」胡美贻晒性感泳照 好身材彻底曝光 与谢玲玲儿子林孝贤拍拖已见家长
「未来百亿新抱」胡美贻晒性感泳照 好身材彻底曝光 与谢玲玲儿子林孝贤拍拖已见家长
影视圈
10小时前
台风红霞｜引天文台预测指长洲风速稳定上升 前台长林超英：科技进步到甚么地步 我们明早看看。
台风红霞｜引天文台预测指长洲风速稳定上升 前台长林超英：科技进步到甚么地步 我们明早看看
社会
4小时前