英超｜云尼斯奥斯与皇马合约尚余1年 阿仙奴研究收购可能

阿仙奴今夏欲加强左路攻击力，据报皇家马德里的云尼斯奥斯祖利亚是目标之一。事源这名巴西国脚与「银河舰队」的合约进入最后一年，如果双方无法就续约达成协议，皇马可能协虑出售他。

云尼斯奥斯与皇马续约谈判陷僵局

一年前，皇马内部普遍认为完约云尼斯奥斯的续约只是时间问题，但如今双方仍未达成协议，据报这与云尼斯奥斯提出1500万欧元签约奖金有关；皇马不愿意接受这个条件。云尼斯奥斯一直公开表示希望留队，但若然他拒绝降低要求，佩雷斯或会失会耐性。另外，皇马同时积极推进多宗交易，包括恩迪奥文迪和洛迪。

云尼斯奥斯与皇马合约尚余一年。法新社

云尼斯奥斯于2018年加盟皇马。法新社

云尼斯奥斯战毕世界杯后正在休假。法新社

阿仙奴续于左路补强

根据《The Athletic》的报道，阿仙奴认为云尼斯奥斯与皇马的续约谈判陷入僵局，因此正认真考虑收购这名巴西国脚的可能。阿仙奴今夏将杜沙特卖走，并以3400万镑从布鲁日收购佐利斯，但在「枪手」左路补强的计划尚未完成。

云尼斯奥斯战毕世界杯后，正在休假。他于2018年以逾6000万欧元的转会费，加盟皇家马德里。他为皇马于各项赛事上阵375场，入128球并贡献100次助攻。他在2024年的金球奖仅次洛迪，排在第2名。