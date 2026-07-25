英超｜曼联5:0净胜洛辛堡 卡域克点名赞门将维迪基保清白之身

曼联在首场季前热身赛，凭借一众青训小将发威，向主队洛辛堡派出五蛋，取得开门红。红魔主帅卡域克（Michael Carrick）赛后大赞后防表现，尤其点名称赞 22 岁的捷克年轻门将维迪基（Radek Vitek）表现无懈可击，力证这位上季在布里斯托城横扫球会个人奖项的门将前途无限！

维迪基外借归来打出代表作

今场热身赛，曼联成功迎来了今夏首场零封（Clean sheet）。上半场及下半场初段，负责把守红魔最后一关的正是刚结束英冠布里斯托城外借生涯、强势归队的维迪基。他在上季表现神勇，更横扫了布里斯托城季尾的所有个人最佳奖项。

今仗他正选上阵踢了 70 分钟，在门前展现出超乎年龄的冷静与沉著，屡次化解险境。卡域克赛后接受红魔官方电视台 MUTV 访问时，对其赞不绝口：「维迪基今天获得了宝贵的上阵时间，踢了70多分钟，我对他今天的发挥感到极之满意！」随后，另一年轻门将美伊（Dermot Mee）在第 72 分钟入替，合力将清白之身保持到完场。

卡域克笑言：零封是最美妙的事

除了门将，卡域克亦大赞后防球员的整体配合。今仗曼联在防线上采取了以老带新的轮换战术，上半场由经验丰富的哈利马古尼（Harry Maguire）及新星约罗（Leny Yoro）坐镇，下半场则换上阿马（Dan Armer）等青训小将。卡域克说：「我认为我们在大部分时间都防守得非常好。虽然开赛初段有一些小细节需要磨合，但我们作为一个整体守得很好，极大地保护了门将。不管怎样，保持清白之身（Clean sheets）永远是一件最美妙的事！」